Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi

Papež, který se stal otevřeným kritikem nynější války na Blízkém východě, rovněž vyzval Američany a všechny lidi dobré vůle, aby se obrátili na své politické lídry a zastupitele a žádali od nich, aby válku odmítli a zasadili se o mír.
„Dnes, jak všichni víme, zazněla tato hrozba vůči všemu íránskému lidu. To je vskutku nepřijatelné,“ řekl papež novinářům při odjezdu ze své rezidence Castel Gandolfo. Svět vyzval, aby pomyslel na oběti, včetně dětí, takové eskalace v Íránu. Mnozí lidé podle něj přitom považují americko-izraelskou válku proti Íránu za nespravedlivou. „Jsou tu jistě otázky mezinárodního práva, ale daleko více jde o otázku morální,“ dodala hlava katolické církve.
Papež už o velikonočních svátcích vyzýval k ukončení válek ve světě a pranýřoval krveprolití v konfliktních oblastech a lidskou lhostejnost vůči válkám a mrtvým. Kdo má v rukou zbraně, ať je složí, kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, uvedl při nedělním kázání Městu a světu.
Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin
Trump ovšem dnes na své sociální síti pohrozil zničením „celé jedné civilizace“, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. Šéf Bílého domu s odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na středu SELČ) ukáže a že nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci svého příspěvku Trump napsal: „Bůh žehnej skvělému íránskému lidu“.
Trump svá ultimáta Íránu pro uzavření dohody, včetně otevření Hormuzského průlivu, v posledních dnech a týdnech opakovaně odkládal a své výhrůžky obměňoval, jeho poslední lhůta stanovená na středečních 2:00 SELČ je však provázena dosud nejzávažnější hrozbou, podotkla AP. Proti nejnovější Trumpově hrozbě se již ohradil mimo jiné také generální tajemník OSN António Guterres.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. V důsledku války, včetně íránské blokády Hormuzského průlivu, prudce vzrostly ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích.