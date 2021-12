V ruských školách přibývá vražedných útoků. Většinou se žáci mstí učitelům

Osmnáctiletý mladík Vladislav Struženkov se odpálil u vchodu do církevního gymnázia ve městě Serpuchov v Moskevské oblasti. (13. prosince 2021) | foto: koláž iDNES.cz

Býval klidným, málomluvným, ale nikdy ne agresivním. Tak popsali někteří z bývalých spolužáků osmnáctiletého Vladislava Struženkova. Ten počátkem týdne vyrazil do církevního gymnázia, které loni absolvoval, s podomácku vyrobeným výbušným zařízením a­ u ­vchodu se odpálil. Při explozi bylo zraněno deset lidí. Kdyby byl vešel dovnitř, dopadlo by to mnohem hůř.