Šestnáctiletá dívka přišla o život při útoku v dětském domově v Polsku

O motivech útočníka vyšetřovatelé zatím nechtějí hovořit, informovala televize TVN 24 na svém webu.

Útok se odehrál v úterý necelou hodinu před půlnocí. Policejní mluvčí Aneta Sobierajová uvedla, že podle předběžných zjištění mladík zaútočil na vychovatelku a další obyvatele dětského domova. Při útoku na místě zahynula šestnáctiletá dívka.

„Na místě bylo třináct lidí, devět z nich bylo zraněno. Pět zraněných převezli do nemocnice, ale nejsou v ohrožení života,“ řekla Sobierajová s tím, že jde o čtyři chovance a vychovatelku. Ostatní obyvatelé domova byli podle stanice převezeni do jiného zařízení.

Podezřelý z útoku nebyl chovancem domova a po útoku utekl. Policisté se podle mluvčí hned pustili do jeho pronásledování a podezřelého dopadli asi po hodině v jeho bydlišti v obci Warta.

Muž dosud nebyl trestán, v okamžiku zadržení byl střízlivý. Byla mu odebrána krev na test, zda byl pod vlivem narkotik. Podezřelý bude pravděpodobně ještě dnes vyslechnut. Vyšetřovatelé chtějí objasnit jeho motivy a také to, jak se dostal do dětského domova tak pozdě v noci.

V médiích se podle serveru Onet objevily oficiálně nepotvrzené informace, že útočníka do domova zřejmě vpustila oknem dotyčná šestnáctiletá dívka a následně mezi milenci vypukla hádka, která vyústila v bodnutí nožem, nejprve do dívky, pak do vychovatelky a nakonec ve zběsilý útok na všechny kolem.