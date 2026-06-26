Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Noční útok dronů poškodil průmyslové centrum Tulské oblasti jižně od Moskvy

Autor: ,
  6:52
Při nočním útoku ukrajinských dronů byl poškozen průmyslový podnik v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy. Podle gubernátora Dmitrije Miljajeva protivzdušná obrana nad regionem zneškodnila 73 nepřátelských bezpilotních letounů, dalších nejméně 45 podle ruských úřadů mířilo na Moskvu.

Miljajev neupřesnil, jaké průmyslové zařízení ukrajinské drony poškodily. Uvedl pouze, že útok zasáhl také elektrické vedení a že na místě zasahují záchranné složky. Poškozen byl také rodinný dům a zranění utrpěla jedna žena.

Novomoskovsk leží asi 200 kilometrů jižně od Moskvy a je významným průmyslovým centrem Tulské oblasti. Agentura Reuters připomněla, že se v oblasti nachází několik velkých chemických závodů.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin během noci informoval celkem o 45 ukrajinských bezpilotních letounech, které podle něj sestřelila protivzdušná obrana, zatímco se blížily k hlavnímu městu. Podle ruskojazyčného serveru BBC kvůli útoku nadále platí omezení provozu na třech moskevských letištích - Šeremetěvo, Domodědovo a Vnukovo.

Celkem ruská protivzdušná obrana podle tamního ministerstva obrany v noci na dnešek zneškodnila 660 ukrajinských dronů.

„Chci to dokončit.“ Ukrajinští mazáci jsou postrach Rusů, vzpírají se reformě

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války. Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku.

Ukrajinští vojáci pálí z raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky. (4. června 2026)
Příslušník 148. samostatné dělostřelecké Žytomyrské brigády ukrajinských ozbrojených sil pálí z raketometu BM-21 Grad na ruské pozice v Dněpropetrovské oblasti. (22. června 2026)
Ukrajinský voják u raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky (4. června 2026)
Ukrajinští vojáci pálí v Doněcké oblasti z houfnice Bohdana. (31. května 2026)
31 fotografií

Ukrajinci útočí zejména na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.

Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. OSN naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruské ozbrojené síly.

Novomoskovsk

Novomoskovsk

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Poslanci rozhodnou o zákonu, který má usnadnit výměnu státních úředníků

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým...

Ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a jejich zaměstnávání podle vládní koalice více přiblížit běžnému pracovnímu poměru, se vrátí...

26. června 2026,  aktualizováno  8:04

I pod novým ředitelem. Duo SKUTR povede Činohru Národního divadla až do 2034

Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka nastoupili od 1. září do pozice uměleckého...

Režiséři Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka, tedy režijní duo SKUTR, se domluvili s nastupujícím ředitelem Národního divadla Martinem Glaserem na další spolupráci. Činohru naší první scény tak povedou...

26. června 2026

Manželku omámil a udusil igelitovým pytlem, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest

Policie vyšetřuje trojnásobnou vraždu a sebevraždu v Rožnově pod Radhoštěm...

Případ muže z Orlickoústecka, který podle obžaloby minulý rok v lednu zavraždil svou manželku, začne v pátek projednávat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Smrt matky dvou dětí...

26. června 2026  7:57

Cestování na jihu Čech levněji. Jak systém IDESKA šetří peníze?

Ve spolupráci
IDESKA

Od 1. července 2026 se v Jihočeském kraji zásadně mění pravidla hry pro všechny, kdo pravidelně využívají veřejnou dopravu. Nový integrovaný systém IDESKA totiž nepřináší jen pohodlí v podobě jedné...

26. června 2026  7:30

Noční útok dronů poškodil průmyslové centrum Tulské oblasti jižně od Moskvy

Ukrajinští vojáci pálí z raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky. (4. června 2026)

Při nočním útoku ukrajinských dronů byl poškozen průmyslový podnik v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy. Podle gubernátora Dmitrije Miljajeva protivzdušná obrana nad regionem...

26. června 2026  6:52

Na pražském Žižkově hořel byt. Hasiči evakuovali 45 lidí

Požár v Biskupcově ulici (26. června 2026).

Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí, dalších 15 zachránili. Čtyři osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Informovali...

26. června 2026  6:26

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235 a zřejmě dále poroste

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)

Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných, oznámil podle tiskových agentur AP a DPA v noci na dnešek SELČ tamní...

26. června 2026  6:01

Nové, nebo zánovní? Češi mění strategii: Pořizují auta s jistotou a bez zbytečných nákladů

Ve spolupráci
Louda Auto

Koupě auta na ulici láká nízkou cenou, ale skrývá velká rizika. Moderní řidiči žádají víc. Chcete mít jistotu, transparentní historii vozu a spolehlivou podporu v zádech? Zjistěte, proč se komplexní...

26. června 2026

Cestování se mění. Krátké pobyty ve městech ustupují, lety k moři sílí, říká agentura

ilustrační snímek

Před rokem 2019 čeští turisté nejraději jezdili na prodloužené víkendy po Evropě, nyní dávají přednost letům za sluncem k moři, vyplynulo z dat portálu Kiwi.com. Podle něj podíl středomořských...

26. června 2026

Mléko za 10 korun. Čína ho neodebírá, ceny padají pod náklady, zoufají farmáři

Premium
Skot na farmě v Přestavlkách u Čerčan (červenec 2025)

Zákazníci se můžou radovat, chovatelé naopak úpí. Tak by se dala shrnout situace, která už déle než půl roku panuje na českém i evropském trhu. V květnu podle posledních údajů mlékárny platily...

26. června 2026

Migranti, zmizte do 30. června, nebo... V JAR pořádají hony na cizince, prchají do buše

Premium
Jihoafrický internet už týdny zaplavují hrozivá videa mužů s holemi...

Africké vlády posílají pro své lidi do Jižní Afriky zvláštní letadla, rabuje se, cizinci utíkají do buše nebo žijí po tisících v parcích.

26. června 2026

Radnice našly zlatý důl. Místo strážníků rozdávají pokuty bezpečnostní kamery

Premium
ilustrační snímek

Zastavíte na pár vteřin v zákazu zastavení, abyste vyložili nemohoucí babičku. Nikde nikdo. Za týden vám do schránky přijde pokuta. Žádný strážník s vámi situaci na místě neřešil, nikdo neposoudil...

26. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.