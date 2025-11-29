Ropný terminál u Novorossijsku je po útoku mimo provoz. Kazaši zuří

Po útoku námořního bezposádkového plavidla pozastavil provoz ropný terminál u ruského přístavu Novorossijsk. Kaspické ropovodní konsorcium (CPC) uvedlo, že útok podle něj poškodil jedno ze tří tamních kotvišť. Kazachstánské ministerstvo energetiky podle agentury Reuters označilo útok na terminál CPC za nepřijatelný a uvedlo, že aktivovalo plán na přesměrování vývozu své ropy přes alternativní trasy.
„Nakládka a další operace byly zastaveny a tankery odkloněny,“ uvedla společnost CPC, která terminál provozuje. Nikdo podle ní nebyl zraněn. Kdo za útokem stojí, firma podle AFP nesdělila.

Ukrajina, která se už čtvrtým rokem brání ruské vojenské agresi a své údery v posledních měsících stále častěji zaměřuje vedle ruských vojenských objektů i na ruská energetická a průmyslová zařízení, se nevyjádřila. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil v sobotu mimo jiné informoval o útoku na ruskou ropnou rafinerii Afipsky v Krasnodarském kraji.

Ruský útok na Kyjev si vyžádal nejméně dva mrtvé. Půl milionu lidí je bez proudu

Kazachstánské ministerstvo energetiky podle Reuters mezitím označilo útok na terminál CPC za nepřijatelný a uvedlo, že aktivovalo plán na přesměrování vývozu ropy přes alternativní trasy. Ropovod CPC, který začíná v Kazachstánu a končí v terminálu u Černého moře na ruském území, je jedním z největších zařízení svého druhu co do objemu. Odbavuje přibližně jedno procento celosvětových dodávek ropy, napsala AFP.

Na exportu ropy z Kazachstánu se ropovod CPC podílí přibližně 80 procenty. Podle agentury Bloomberg se přes terminál CPC přepravuje i ruská ropa a mezi akcionáře konsorcia patří vedle ruské Transněfti a kazachstánské společnosti KazMunayGas mimo jiné také americké společnosti Chevron nebo ExxonMobil.

V pátek ukrajinská tajná služba SBU společně s námořnictvem zasáhla námořními drony v Černém moři dva tankery takzvané ruské stínové flotily. Agentuře Reuters to v sobotu řekl zdroj z SBU. Agentura AFP s odvoláním na zdroj ze stejné tajné služby uvedla, že Ukrajina stojí za útokem na dva ropné tankery Kairos a Virat, kterými v pátek v Černém moři otřásly výbuchy. Turecké ministerstvo dopravy uvedlo, že jednu z těchto dvou lodí v sobotu ráno znovu zasáhlo bezposádkové námořní plavidlo.

