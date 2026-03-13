Federální úřad pro vyšetřování (FBI) útok vyšetřuje jako násilný čin namířený proti židovské komunitě. Michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová incident označila za antisemitismus v nejhorší podobě.
Útočník, který byl vyzbrojen puškou, najel do budovy, kde v tu dobu byla více než stovka dětí. Policie, která ocenila práci ochranky, následně informovala o nálezu velkého množství předmětů považovaných za výbušniny.
Vyšetřovatelé postupně informovali, že útočníkem byl 41letý Ayman Mohamad Ghazali narozený v Libanonu. Do USA přišel v roce 2011 a o pět let později se stal americkým občanem.
Ghazali žil v michiganském městě Dearborn Heights. Tamní starosta Mo Baydoun řekl, že na počátku tohoto měsíce přišel Ghazali při izraelském úderu v Libanonu o čtyři členy rodiny, mimo jiné o neteř a synovce.
Michiganská generální prokurátorka Dana Nesselová uvedla, že mezi útokem na synagogu a nynější válkou proti Íránu může být souvislost, motiv ale dosud zjištěn nebyl.
Válku proti Íránu zahájily USA s Izraelem s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Izrael zároveň podniká údery Libanonu proti tamnímu militantnímu hnutí Hizballáh, které je spojencem Íránu.