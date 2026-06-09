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Mezi zraněnými jsou menší děti ve věku pět, deset, 12 a 13 let, a chlapec a dívka ve věku 17 a 15 let. Informoval o tom náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov.
„Nepřítel nasměroval bezpilotní letouny typu Šáhed na autobusovou zastávku a prodejní stánky v době, kdy se lidé vraceli z práce domů,“ uvedl v prohlášení.
Při útoku v Záporožské oblasti ruské drony poškodily také obytné budovy a automobily a železniční infrastrukturu. Zasáhly i devítipodlažní obytný dům.
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Video zveřejněné na sociálních sítích zachycuje okamžik exploze a mohutný požár. Plameny zasáhly dvě projíždějící vozidla. Jedno z nich po výbuchu ze záběru prakticky „zmizí“.
Na místě zasahovali záchranáři, pyrotechnici a státní pohotovostní služby. Kromě toho byl zasažen také obytný dům, píše server Ukranian News.