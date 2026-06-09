Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Rusové udeřili na autobusovou zastávku, zabíjeli během dopravní špičky

Autor: ,
  10:30
Při ruském dronovém útoku na autobusovou zastávku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny zemřely nejméně dvě ženy a dalších více než 23 lidí utrpělo zranění. Záběry zachytily projíždějící vozidlo, jak po obrovském požáru prakticky zmizí z povrchu zemského.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mezi zraněnými jsou menší děti ve věku pět, deset, 12 a 13 let, a chlapec a dívka ve věku 17 a 15 let. Informoval o tom náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov.

Rusové zaútočili na zastávku v Záporoží, zabili nejméně dva lidi
Hasiči zasahují na místě ruského dronového útoku v Záporoží na Ukrajině. (15. května 2026)
Hasiči zasahují na místě ruského dronového útoku v Záporoží na Ukrajině. (15. května 2026)
Hasiči zasahují na místě ruského dronového útoku v Záporoží na Ukrajině. (15. května 2026)
20 fotografií

„Nepřítel nasměroval bezpilotní letouny typu Šáhed na autobusovou zastávku a prodejní stánky v době, kdy se lidé vraceli z práce domů,“ uvedl v prohlášení.

Při útoku v Záporožské oblasti ruské drony poškodily také obytné budovy a automobily a železniční infrastrukturu. Zasáhly i devítipodlažní obytný dům.

Ukrajinské drony zasáhly sklady paliv hluboko v Rusku, Záporoží hlásí zraněné

Video zveřejněné na sociálních sítích zachycuje okamžik exploze a mohutný požár. Plameny zasáhly dvě projíždějící vozidla. Jedno z nich po výbuchu ze záběru prakticky „zmizí“.

Na místě zasahovali záchranáři, pyrotechnici a státní pohotovostní služby. Kromě toho byl zasažen také obytný dům, píše server Ukranian News.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Katy Perry a Justin Trudeau poprvé na červeném koberci. Spekuluje se o miminku

Justin Trudeau a Katy Perry na festivalu Tribeca v New Yorku (8. června 2026)

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau mají za sebou další veřejnou prezentaci. Jako pár se představili 8. června na festivalu Tribeca v New Yorku při premiéře koncertního filmu...

9. června 2026  10:45

Za dvě zmrzliny 44 eur. Účtenka z cukrárny v centru Říma budí rozhořčení

Fontána Čtyř řek na Piazza Navona

Sociálními sítěmi koluje fotografie účtenky ze zmrzlinárny v centru Říma. Podle ní podnik naúčtoval za dezert americkým turistům přemrštěnou cenu. Poté, co svůj zážitek turisté sdíleli ve facebookové...

9. června 2026  10:44

VIDEO: Autobus v plamenech a mohutný dým, cestující stihli utéct

Autobus v plamenech a hustý dým ochromily dopravu. 38 cestujících stihlo utéct

Požár autobusu a mohutný dým uzavřely v pondělí večer frekventovanou silnici I/35 mezi Býští a Hradcem Králové. Tvořily se dlouhé kolony v obou směrech. Řidič i cestující vyvázli bez zranění, všichni...

9. června 2026  10:41

Vláda navrhne zrušení poplatků ČT a rozhlasu příští týden, řekl Babiš ředitelům

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)

Financování České televize a Českého rozhlasu bylo hlavním předmětem úterního jednání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Na Úřad vlády si už na osmou ráno pozval generální ředitele České...

9. června 2026  5:50,  aktualizováno  10:35

Napadl ženu a osahával ji, ta použila pepřový sprej. Po násilníkovi policie pátrá

Neznámý muž se pokusil znásilnit mladou ženu, když se večer vracela domů....

Děsivou cestu domů zažila mladá žena, kterou na konci května přepadl neznámý muž v Praze 4. Svou oběť pevně uchopil a osahával. Žena se i přes šok dokázala vzpamatovat a pohotově vytáhla pepřový...

9. června 2026  10:32

Při nabíjení elektrokola v bytě vzplála baterie, škoda po požáru je tři miliony

Hasiči zasahovali v Janského ulici v Olomouci při požáru, který vznikl při...

Ranní požár panelového domu v Janského ulici v Olomouci způsobil v úterý škodu tři miliony korun. Oheň se podle hasičů začal šířit při nabíjení baterie elektrokola v pokoji bytu.

9. června 2026  10:32

VIDEO: Rusové udeřili na autobusovou zastávku, zabíjeli během dopravní špičky

Rusové zaútočili na zastávku v Záporoží, zabili nejméně dva lidi

Při ruském dronovém útoku na autobusovou zastávku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny zemřely nejméně dvě ženy a dalších více než 23 lidí utrpělo zranění. Záběry zachytily projíždějící vozidlo, jak po...

9. června 2026  10:30

Byl na mě vytvářen nátlak, řekl Scheinherr k Dozimetru. Popsal, kdy se spojil s policií

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr vypovídá kandidát na primátora...

V úterý u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr je předvolán jako svědek kandidát na primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Ten byl v inkriminované době údajné korupce při zadávání veřejných...

9. června 2026,  aktualizováno  10:29

Celníci zadrželi 800 kilo nelegálního kratomu. Největší záchyt v historii Česka

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka, řekla mluvčí sekce pátrání Generálního ředitelství cel Martina...

9. června 2026  10:21

Po Waka Waka je tu Dai Dai. Shakira opět nazpívala píseň pro fotbalové mistrovství

Shakira v klipu k fotbalové písni Dai Dai

Zpěvačka Shakira už potřetí spojila svůj hlas s mistrovstvím světa ve fotbale. Na blížící se šampionát, který začne 11. června a bude se odehrávat v USA, Kanadě a Mexiku, nazpívala píseň Dai Dai....

9. června 2026  10:13

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Agresivity je tolik, že bychom měli mít v klecích soutěže v objímání, navrhuje Dyk

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je herec a zpěvák Vojtěch Dyk.

Vojtěch Dyk je muž mnoha talentů – herec, zpěvák, a podle vlastních slov člověk, který nevydrží nedělat nic. Ve dvaceti prý „jel jako motorová myš“, dnes tak vyhledává spíše klid a přírodu. V...

9. června 2026

Zklamání navzdory pompě? Návštěva Si Ťin-pchinga u Kima ukázala odlišnosti

Kim Čong-un přivítal Si Ťin-pchinga v Pchjongjangu. (8. června 2026)

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a čínský prezident Si Ťin-pching se summitu v Pchjongjangu dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Zároveň se však během jejich...

9. června 2026  9:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.