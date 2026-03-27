Údery USA a Izraele poškodily těžkovodní reaktor, tvrdí íránská média

  17:53
Údery Spojených států a Izraele zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně v Aráku, napsaly v pátek agentury s odvoláním na íránská média. Podle předchozích informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) je tento reaktor ve výstavbě.
Nad Teheránem stoupá oblak kouře poté, co Izrael a USA zahájily údery proti Íránu. (28. února 2026) | foto: Mahsa/MEI / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Izraelským úderům zařízení čelilo i v loňské červnové válce. Podle médií nynější útoky nikoho nezranily ani nezpůsobily únik radiace.

Těžkovodní reaktor v Aráku se nachází asi 250 kilometrů jihozápadně od Teheránu. Podle prohlášení MAAE z loňského června, kdy zařízení zasáhl izraelský úder, je reaktor ve výstavbě. Ani při loňském úderu nebyl zaznamenán únik radiace.

Íránská organizace pro jadernou energii (AEOI) v pátek odpoledne SEČ uvedla, že americké a izraelské údery zasáhly také objekt, kde se vyrábí uranový koncentrát. Ten pak slouží k výrobě paliva do jaderných reaktorů. Ani v tomto případě nejsou hlášené úniky radiace.

Projekt těžkovodního reaktoru byl po dohodě o jaderném programu z roku 2015 přepracován tak, aby zařízení nemohlo sloužit pro získání jaderné zbraně.

Teherán dlouhodobě odmítá, že by měl ambici si takovou zbraň pořídit. Právě možnost, že by Írán mohl získat jadernou bomby, je jedním z důvodů, kterými USA a Izrael odůvodňovaly zahájení úderů na Írán před zhruba měsícem.

