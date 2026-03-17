Velká íránská improvizace. Šachista amatér Trump se lapil do izraelské pasti

Zdá se, že současnou americkou administrativu vývoj událostí na Blízkém východě neustále překvapuje a zaskakuje. Sám prezident Donald Trump v pondělí přiznal, že ho šokovaly odvetné údery Íránu na americké spojence v Perském zálivu, jako jsou Katar, Saúdská Arábie, Bahrajn a Kuvajt.
„Nenašel se žádný expert, který by tento scénář předpověděl,“ prohlásil prezident a probíhající válku přirovnal k „velké hře šachů na velmi vysoké úrovni, té nejvyšší“. Vedení země zjevně nedokázalo předvídat, že se Teherán bude bránit jediným možným způsobem, tedy snahou ekonomicky zatlačit na Západ.
Množství detailů nutných k řízení několika masivních konfliktů najednou je na malý tým dvou podnikatelů jednoduše příliš velké. Obchodní instinkty nenahradí znalosti historie, islámu a blízkovýchodních aktérů.