Ropa jako tlouštík na houpačce? Sny o totálním zničení Íránu štěpí republikány

Donald Trump (11. března 2026) | foto: ČTK

Tomáš Ratner
  17:00
Válka v Íránu štěpí americké republikány na dva tábory. Zatímco senátní jestřábi odmítají ústup před totálním vítězstvím, ceny ropy nad 100 dolary mohou rozhodovat listopadové volby do Kongresu. Do hry navíc vstoupilo floridské jednání Trumpova týmu s Rusy.

Prezident Donald Trump tvrdí, že v Íránu už prakticky nezbývá na co útočit a že válka probíhá skvěle. Podle jeho slov Spojené státy zlikvidovaly 28 minolovek, íránské námořnictvo, armádu v mnoha jejích formách i samotné vedení. Bílý dům rovněž věří, že je napřed v plánu na eliminaci továren na drony, infrastruktury revolučních gard a letectva.

Republikánští zastánci tvrdé linie chtějí íránský arzenál kompletně zničit. Senátor za Louisianu John Kennedy varoval, že nejhorší, co by USA mohly udělat, by bylo zpanikařit a odejít před dokončením práce.

To se ukázalo už letos ve Venezuele, kde americké síly zajaly prezidenta Nicoláse Madura, ale samotný režim ponechaly u moci, i když si mnozí konzervativci přáli demokratičtější vládu. Podobně je koncipována i íránská operace.

