Prezident Donald Trump tvrdí, že v Íránu už prakticky nezbývá na co útočit a že válka probíhá skvěle. Podle jeho slov Spojené státy zlikvidovaly 28 minolovek, íránské námořnictvo, armádu v mnoha jejích formách i samotné vedení. Bílý dům rovněž věří, že je napřed v plánu na eliminaci továren na drony, infrastruktury revolučních gard a letectva.
Republikánští zastánci tvrdé linie chtějí íránský arzenál kompletně zničit. Senátor za Louisianu John Kennedy varoval, že nejhorší, co by USA mohly udělat, by bylo zpanikařit a odejít před dokončením práce.
To se ukázalo už letos ve Venezuele, kde americké síly zajaly prezidenta Nicoláse Madura, ale samotný režim ponechaly u moci, i když si mnozí konzervativci přáli demokratičtější vládu. Podobně je koncipována i íránská operace.