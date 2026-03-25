Írán odmítl mírový návrh USA. Dokonce požaduje víc, než měl před konfliktem

Spojené státy tento týden předaly Íránu prostřednictvím Pákistánu patnáctibodový plán ukončení války. V něm mimo jiné požadují ukončení provozu íránských zařízení na obohacování uranu, zastavení financování proíránských ozbrojených skupin v regionu či vznik volné námořní zóny v Hormuzském průlivu.
Írán ale americké požadavky považuje za přehnané, odtržené od reality a nereflektující „americký neúspěch na bojišti“, sdělil íránský představitel stanici Press TV.
Teherán proto prostřednictvím „spřáteleného zprostředkovatele“ předložil vlastní podmínky: úplné zastavení nepřátelských „útoků a vražd“ a ustanovení konkrétních mechanismů, které zajistí, že proti Íránu nebude zahájena další válka.
Teherán také žádá „ukončení války na všech frontách“, tedy proti jeho spojencům v regionu, jako je například libanonský Hizballáh. Dalšími požadavky jsou poskytnutí válečných reparací a uznání íránské suverenity v Hormuzském průlivu. V pětici požadavků však není zrušení sankcí uvalených na Írán kvůli jeho jadernému programu.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Agentura Tasním, kterou kontrolují íránské revoluční gardy, ve středu s odvoláním na zdroj z ozbrojených složek uvedla, že Teherán v případě pokračujících nepřátelských útoků zvažuje otevření nové fronty v úžině Báb Al-Mandab. V této strategické úžině spojující Rudé moře a Adenský záliv v minulosti opakovaně na proplouvající lodě útočili jemenští húsíjští povstalci, kteří jsou spojenci Teheránu.