ANALÝZA: Experty tajných služeb vystřídalo ego. Proč Ameriku přehrál oslabený Írán

Donald Trump | foto: Getty Images

Tomáš Ratner
  16:05
Zastavení bojů s Íránem není americkým triumfem, ale selháním nejsilnější armády proti státu, který nemá pořádné letectvo ani námořnictvo. Donald Trump se obklopil rodinou a kývači, zdecimoval vlastní tajné služby a dal na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Kdo rozhodoval během těch nejkritičtějších hodin a proč Spojené státy spadly do vlastní pasti?

Po sérii odvážných vojenských rozhodnutí nabyl Donald Trump pocitu absolutní neomylnosti. Ať už šlo o překvapivou lednovou operaci vedoucí k dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, nebo o dvanáctidenní válku s Íránem loni v červnu, úspěch ho utvrdil v tom, že pro něj zkrátka žádná pravidla neplatí.

Sám se tím netajil. V rozhovoru pro deník The New York Times prohlásil, že nepotřebuje mezinárodní právo a jediné limity jsou jeho vlastní morálka a mysl. To je prý jediná věc, která ho může zastavit. Zahraniční politika se tak v jeho rukou proměnila v osobní ješitný projekt.

Absurditu dokonale dokresluje moment, kdy konspirační teoretička Laura Loomerová vyštípala z Bílého domu zkušeného diplomata a hlavního experta na Írán Natea Swansona. Jeho a místa dalších expertů zaplnily rodina a přátelé.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Nejčtenější

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po zhruba 70letém českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Poplatky skončí, média nesloučíme, řekl Klempíř ředitelům ČT a rozhlasu

Generální ředitel České televize přijel za ministrem kultury Hynkem Chudárkem.

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř představil své plány s Českou televizí a Českým rozhlasem. Potvrdil, že skončí měsíční koncesionářské poplatky oběma médiím a že budou financována ze...

10. dubna 2026,  aktualizováno  16:09

Chameleona střídá modrá tečka. ČSOB mění komunikaci i svého maskota

ilustrační snímek

ČSOB mění svou komunikaci a stahuje dosavadního reklamního maskota, modrého chameleona. Nově ho nahradí stylizovaný modrý bod vycházející z loga skupiny, který se má stát hlavním vizuálním prvkem...

10. dubna 2026  16:05

ANALÝZA: Experty tajných služeb vystřídalo ego. Proč Ameriku přehrál oslabený Írán

Premium
Donald Trump

Zastavení bojů s Íránem není americkým triumfem, ale selháním nejsilnější armády proti státu, který nemá pořádné letectvo ani námořnictvo. Donald Trump se obklopil rodinou a kývači, zdecimoval...

10. dubna 2026  16:05

Sprejeři poničili renesanční skvost u Expa. Máme vás na kamerách, vzkazuje galerie

Vandalové poničili renesanční fasádu pod Expem 58, škoda na vzácné opuce...

Kulturní památka na Letné, renesanční Viniční sklepy z poloviny 16. století, se stala terčem útoku sprejerů. Škoda na unikátním opukovém zdivu pod budovou Expo 58 přesahuje milion korun. Vedení...

10. dubna 2026  16:03

Konec války může být blízko, míní hlavní ukrajinský vyjednavač Budanov

Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov (9. dubna 2026)

Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře a hlavní vyjednavač s Ruskem Kyrylo Budanov uvedl, že vidí pokrok směrem k uzavření mírové dohody s Kremlem. Vyjádřil se tak v rozhovoru s agenturou...

10. dubna 2026  15:53

Pomozte nám vylepšit iDNES.cz. Hledáme čtenáře pro výzkum, odměna jistá

Ilustrační obrázek

Chceme posouvat iDNES.cz správným směrem, tak, aby byl co nejlepší pro vás, čtenáře. Vaše návyky a názory jsou pro nás důležité. Hledáme proto ty z vás, kteří si s námi o tom budou zhruba hodinu...

10. dubna 2026  15:11

Rusko téměř úplně zablokovalo Telegram, drtí ho více než západní aplikace

Lidé používají své mobilní telefony na stanovišti taxi poblíž Leningradského...

Ruské úřady v pátek téměř úplně zablokovaly komunikační platformu Telegram. Úroveň anomálií, svědčící o blokování Telegramu, k ránu dosáhla 95 procent, uvádí portál Agentstvo. Ruské úřady nyní...

10. dubna 2026  15:10

Otec poslal výživné omylem dvakrát, úřad kvůli tomu sebral matce dávky

ilustrační snímek

Úřad práce odebral ženě dávky poté, co jí otec dítěte omylem poslal výživné dvakrát v jednom měsíci. Zastal se jí veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, podle něj úřad pochybil.

10. dubna 2026  15:02

Na matiku málo času i zvláštní úloha. Deváťáci líčí první dojmy z přijímaček

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Více než 96 tisíc deváťáků v pátek ráno usedlo k první ostré jednotné přijímací zkoušce z češtiny a matematiky. Výsledky ovlivní jejich šance dostat se na vysněnou střední školu. Letos se uchazeči...

10. dubna 2026,  aktualizováno  14:53

Vymstí se vám to. Vance Trumpovi útok na Írán usilovně rozmlouval a nebyl sám

Premium
Americký viceprezident J. D. Vance (27. března 2026)

Z nejužšího okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa nebyl nikdo otevřeněji proti válce v Íránu než viceprezident J. D. Vance. Ze všech ministrů, poradců a generálů se ji také nejvíce snažil...

10. dubna 2026  14:49

Kvíz: Zvládli byste přijímací zkoušky? Otestujte se ze zadání pro deváťáky

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Deváťáci mají za sebou první den přijímacích zkoušek na střední školy. Druhý pokus je čeká v pondělí 13. dubna. Zvládli byste odpovědět správně na některé z otázek, se kterými se letošní deváťáci...

10. dubna 2026  14:33

Heydrichův mercedes poprvé vystaví v Praze. A bude to ten pravý, lákají organizátoři

Opravený automobil říšského protektora Reinharda Heydricha v Památníku...

Uvidí Pražané zaručeně pravý mercedes, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát? Vystavení originálního vozu slibují pořadatelé květnové...

10. dubna 2026  14:31

