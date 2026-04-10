Po sérii odvážných vojenských rozhodnutí nabyl Donald Trump pocitu absolutní neomylnosti. Ať už šlo o překvapivou lednovou operaci vedoucí k dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, nebo o dvanáctidenní válku s Íránem loni v červnu, úspěch ho utvrdil v tom, že pro něj zkrátka žádná pravidla neplatí.
Sám se tím netajil. V rozhovoru pro deník The New York Times prohlásil, že nepotřebuje mezinárodní právo a jediné limity jsou jeho vlastní morálka a mysl. To je prý jediná věc, která ho může zastavit. Zahraniční politika se tak v jeho rukou proměnila v osobní ješitný projekt.
Absurditu dokonale dokresluje moment, kdy konspirační teoretička Laura Loomerová vyštípala z Bílého domu zkušeného diplomata a hlavního experta na Írán Natea Swansona. Jeho a místa dalších expertů zaplnily rodina a přátelé.