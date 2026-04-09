Mezi hlavními aktéry panuje zásadní a zjevně účelový rozpor v samotném výkladu sjednané dohody. Írán počítal s tím, že klid zbraní se vztahuje na celý blízkovýchodní region, tedy i území Libanonu. Spojené státy to ale popírají s tím, že došlo k nedorozumění.
Americký viceprezident J. D. Vance ve středu v Budapešti potvrdil, že dohoda se vztahuje pouze na Írán, Libanon její součástí není a Teherán se podle jeho slov ve výkladu „spletl“. Izrael sice podle něj projevil ochotu ke „zdrženlivosti“ v Libanonu, avšak jižní předměstí Bejrútu je pod silnou palbou.
Kac zároveň otevřeně pohrozil, že v zájmu eliminace bezpečnostních hrozeb budou všechny jiholibanonské pohraniční vesnice srovnány se zemí, a to podle vzoru destrukce Rafahu a Bajt Hánúnu v Pásmu Gazy.