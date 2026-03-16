Íránská státní televize Modžtabu Chameneího bez podrobností označila za zraněného ve válce. Podle íránských zdrojů během prvního dne americko-izraelských úderů utrpěl mimo jiné zranění nohou.
Server Al-Džarída tvrdí, že ruské letectvo tajně transportovalo Chameneího do Ruska, aby tam podstoupil operaci. Ta byla podle zpráv kuvajtských novin úspěšná. Nyní se údajně zotavuje v jedné z rezidencí ruského prezidenta Putina.
Druhorozený syn zabitého ajatolláha Alího Chameneího se od jmenování neobjevil na veřejnosti. Americký prezident Donald Trump zpochybnil, zda je nový vůdce vůbec naživu. „Slyšel jsem, že není naživu, a pokud je, měl by pro svou zemi udělat něco velmi chytrého, a to vzdát se,“ uvedl Trump o víkendu.
V pátek americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci oznámil, že Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen. Zpravodajský server BBC ovšem uvedl, že o znetvoření nejsou k dispozici žádné důkazy.
Ministerstvo zároveň nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně Chameneího