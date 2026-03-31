Modžtaba Chameneí je podle Ruska v Íránu. Na veřejnosti ale stále nevystupuje

Modžtaba Chameneí ve funkci nahradil svého otce Alího Chameneího, který byl zabit více než před měsícem, když USA a Izrael zahájily údery na Írán.
Podle Washingtonu byl Modžtaba Chameneí při úderu, který zabil jeho otce, zraněn a „znetvořen“. V minulých týdnech se objevovaly spekulace, že je na léčení v Ruské federaci. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl tyto zprávy komentovat.
Rusko má s Íránem blízké vztahy a loni spolu obě země podepsaly dohodu o strategické spolupráci.