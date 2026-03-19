Mluvčí izraelské armády (IDF) Nadav Šošani na brífinku vyzdvihl likvidaci Alího Larídžáního, který byl podle jeho slov de facto vůdcem Íránu a klíčovou postavou řídící útoky proti Izraeli a celému regionu.
Šošani rovněž oznámil, že izraelské letectvo zničilo více než 85 procent íránských systémů protivzdušné obrany a nad íránském nebem si udržuje téměř úplnou převahu.
Izraelská armáda sice dominuje na nepřátelském nebi a systematicky likviduje nejvyšší představitele íránského režimu, ale strategicky se nachází v patové situaci.
Tento vojenský optimismus však bezprostředně mírnil bývalý zpravodajec a analytik Danny Citrinowicz. Podle něj je likvidace Laridžáního sice významná, avšak naděje na brzký pád režimu označil za liché.