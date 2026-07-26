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Zprvu jsme mysleli, že jen něco spadlo, líčí svědci útok na berlínský LGBT pochod

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  10:21
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...

Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně ošetřila zraněné. (25. července 2026) | foto: Reuters

Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...
LGBT pochod v Berlíně (25. července 2026)
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně. (25. července 2026)
19 fotografií
Tlumené rány, hlasitý křik. Tak popisují svědci sobotní útok na demonstraci na podporu práv LGBT+ komunity v Berlíně, při němž vjela dodávka do lidí. Čin odsoudili politici, umělci i další.

Přímo u policejních zátarasů popsali situaci novinářům dva sedmatřicetiletí muži zabalení do duhových vlajek. Jak uvedli pro Der Spiegel, zpočátku si neobvyklé zvuky vůbec nespojili s nebezpečím, protože slyšeli jen tlumené rány a hlasitý křik, které kvůli hlasité hudbě nedokázali zařadit. Až další z účastníků jim sdělil, že do lidí najelo auto. Jeden z nich přiznával, že se „stále ještě třesou a jsou prostě šťastní, že vůbec přežili“.

„Když jsme ten hluk uslyšeli, napadlo nás: Dobře, tam asi něco spadlo nebo se sesypalo. S něčím takovým člověk zkrátka nepočítá,“ líčil další ze svědků.

Po útoku na LGBT pochod v Berlíně policie zná podezřelého. Má vazby na islamisty

„Je to den, který je pro queer komunitu plný zděšení a šoku. Mám tu hodně přátel, kteří byli přímo zasaženi a museli být evakuováni. Je to děsivé a jde o jeden z nejtemnějších dnů pro naši komunitu, den, který jsem sám osobně doufal, že nikdy nezažiji,“ uvedl jeden z mladíků.

A další pro Der Spiegel doplnil: „Byl to velmi traumatický den i noc. Přitom to byla tak krásná akce, bylo tu plno skvělých umělců, kteří ten den udělali barevný a veselý. Je obrovská škoda, že to skončilo tak tragickou událostí.“

Reportér německého listu Florian Kistler ve videoreportáži poukázal také na výpovědi svědků, kteří uvedli, že měli „doslova strážného anděla“ či že dokázali uskočit jen těsně předtím, než vůz zasáhl dav.

Odsouzení útoku

Tragédie vyvolala okamžitou vlnu reakcí mezi interprety a celebritami, kteří se akce zúčastnili nebo podporují LGBT+ komunitu. Emotivní vzkaz poslal například sedmačtyřicetiletý herec a moderátor Jochen Schropp. Ve svém videu na sociálních sítích, z něhož citoval deník Bild, připomněl, že šlo o „krásný den plný lásky a nepopsatelné atmosféry“. Následně vyjádřil naději, že tyto momenty komunita dokáže společně zvládnout.

Šok neskrývala ani berlínská rapperka Ikkimel, která v pátek zahajovala program u Braniborské brány. Uvedla, že tomu nemůže uvěřit, protože alespoň Berlín měl být vždy „bezpečným místem“. Zdůraznila, že „láska není nikdy chyba a strach či nenávist nejsou odpovídající reakcí“. Vyzvala přitom další účastníky pochodu, aby zůstali silní.

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Útok okamžitě odsoudili i političtí představitelé. Spolkový kancléř Friedrich Merz označil čin za odporný útok na celou společnost s tím, že si Německo svou otevřenost a svobodu obhájí.

Berlínský starosta Kai Wegner pak zdůraznil, že po pokojném shromáždění se terčem nejbrutálnějšího agrese stala samotná svoboda města.

Policie zatím pokračuje v pátrání po podezřelém 21letém Abdulovi B., který byl v květnu 2026 propuštěn z nápravného zařízení pro mladistvé. Do akce byly nasazeny tisíce policistů, proběhly razie v několika čtvrtích a prověřují se i německé hranice. Vyšetřovatelé varují, že hledaný může být ozbrojen, a apelují na veřejnost, aby se k němu v případě spatření sama nepřibližovala.

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