Vedl útok na Kapitol, ale sám tam nebyl. Tarrio dostal nejvyšší trest 22 let

Dosud bylo nejpřísnějším trestem v kauze povolebních násilností v Kapitolu 18 let. Tolik na jaře vyměřil soud lídrovi jiné další krajně pravicové skupiny známé jako Oath Keepers (“strážci přísahy“) Stewartu Rhodesovi, minulý týden pak dostal stejný trest jeden z vůdců Proud Boys (“hrdí hoši“) Ethan Nordean.

Poroty je také uznaly vinnými z rozvratného spiknutí, což je vzácně používané obvinění značící snahu svrhnout či zničit vládu Spojených států. V souvislosti s výtržnostmi v Kapitolu bylo nebo je stíháno více než 1 000 lidí.

Tarrio před soudem svých činů litoval a tvrdil, že se za chování svých souputníků stydí. „To, co se stalo 6. ledna, byla celostátní ostuda,“ citovala Tarria stanice BBC. Jeho obhajoba po soudu žádala, aby trest nepřesáhl 15 let. Argumentovala, že Tarrio v době útoku na sídlo parlamentu nebyl v hlavním městě.

Soudce Timothy Kelly řekl, že Tarrio sice nebyl fyzicky přítomen, ale sehrál v spiknutí ústřední roli, byl jeho konečným vůdcem. „Skutečnost je taková, že jeho nepřítomnost posloužila určitým strategickým účelům,“ řekl soudce Kelly podle BBC News.

Soudce také četl Tarriovy příspěvky ze sociálních sítí v době nepokojů, v nichž nabádal lidi neopouštět Kapitol, a také poukázal na kriminální minulost obžalovaného. Upozornil také, že Tarrio před středečním jednáním soudu nevyjádřil žádnou lítost nad tím, co se stalo.

Obžaloba žádala 33 let, ale soudce řekl, že tak daleko nezajde. Trest v takové délce by si podle něj zasloužil zločinec plánující vyhazování budov do povětří či střílení na americké vojáky.

Jen o rok kratší trest vyměřil federální soud ve Washingtonu ve čtvrtek za účast na rozvratném spiknutí v souvislosti s útokem na sídlo Kongresu bývalému vůdci Proud Boys Josephu Biggsovi. Prokuratura pro Biggse žádala 33 let vězení. Další lídr lídr skupiny Proud Boys Zachary Rehl dostal ve čtvrtek 15 let vězení za účast na rozvratném spiknutí.

V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla 35letá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění a čtyři policisté v následujících měsících spáchali sebevraždu.