Konec civilizace odvrácen? Jak Pákistán vyjednal příměří mezi USA a Íránem

Tomáš Ratner
  16:45
Země, která bombarduje sousední Afghánistán, loni málem vyvolala jaderný konflikt s Indií a čelí těžké ekonomické krizi, nečekaně zachraňuje mír na Blízkém východě. Pákistán uspěl tam, kde dříve diplomatické snahy Kataru a Ománu selhaly. Jak se podařilo Islámábádu dojednat dvoutýdenní příměří Spojených států s Íránem?
Pákistánský armádní velitel Asim Munir (5. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Pakistánský premiér Šahbáz Šaríf (zleva) a armádní generál Asim Munir na...
Prezident Donald Trump v Egyptě poslouchá projev pákistánského premiéra Šáhbáze...
Náčelník štábu pákistánské armády Asim Munir (21. května 2025)
Pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf a náčelník štábu pákistánské armády Asim Munir...
15 fotografií

Pákistánská diplomacie vsadila na osobní vazby a silná gesta směrem k Donaldu Trumpovi. Ústřední roli v diplomatických snahách sehrál velitel pákistánské armády Asim Munir.

Islámábád si prezidenta Trumpa naklonil už dříve tím, že ho nominoval na Nobelovu cenu za mír, čímž si u amerického lídra zajistil značnou přízeň. Donald Trump se díky tomu o Munirovi často zmiňuje jako o svém „oblíbeném polním maršálovi“.

Na druhé straně má Pákistán s Íránem 900 kilometrů dlouhou hranici i pevné historické vazby. A dokonce formálně zastupuje íránské diplomatické zájmy ve Spojených státech, kde Teherán nemá vlastní velvyslanectví.

Záchrana burzy

Jak velí známé pravidlo – za vším hledej peníze. V tomto případě nešlo Islámábádu jen o zachování světového řádu či strach z Trumpem avizovaného konce civilizace. Podle agentury Bloomberg byl motivovaný čistým pudem sebezáchovy.

Pákistánská ekonomika je kriticky závislá na dovozu ropy a zkapalněného zemního plynu přes Hormuzský průliv. Narušení dodávek by zemi uvrhlo do těžké hospodářské krize. Ekonomický tlak byl jasný: vláda musela nedávno zrušit plošné dotace na paliva a zvýšit ceny benzínu i nafty, aby prudký nárůst cen ropy zvládla.

Státní kasa navíc po nedávném krachu klíčové půjčky od Emirátů zela prázdnotou a hrozba širší války by zemi finančně dorazila. Příměří tak zafungovalo jako obří záchranná brzda. Okamžitá úleva byla natolik obrovská, že když zpráva o dohodě dorazila na burzu, nadšení investorů vystřelilo akcie tak prudce vzhůru, že systém musel obchodování na hodinu úplně zmrazit.

Čínský stín

Přestože Pákistán vypracoval takzvanou Islámábádskou dohodu, která tvořila prvotní rámec pro zastavení bojů, k finálnímu ústupku Teheránu přispěla jiná velmoc. Klíčovou roli v závěru sehrála Čína, jejíž ministr zahraničí na poslední chvíli zasáhl a požádal Írán o flexibilitu. Pomohla tak dostat Írán k dohodě a oficiálně podpořila pákistánskou zprostředkovatelskou roli.

Nabízí se historická paralelu s rokem 1971. Tehdy Pákistán podobným způsobem zprostředkoval pro administrativu prezidenta Richarda Nixona a Henryho Kissingera tajnou cestu k navázání diplomatických vztahů s Čínou.

Pákistánská vláda

Ačkoliv má stát formálně civilní vládu v čele s premiérem Šahbázem Šarífem, skutečným centrem moci a hybatelem zahraniční politiky je armáda, reprezentovaná právě maršálem Munirem.

Šarífův kabinet lidé neuznávají jako legitimní. K moci se dostal po kontroverzních volbách, ze kterých armáda vyšachovala nejpopulárnějšího pákistánského politika, expremiéra Imrana Chána, jehož nechala uvěznit.

Odbornice na Pákistán Farzana Šaikhová z institutu Chatham House však pro britský deník The Times ovšem upozornila, že tehdy Pákistán očekával za své služby americkou odměnu, která nakonec nepřišla. Zopakování tohoto scénáře mu může hrozit i nyní.

Pokud příměří selže, Pákistán se vystavuje vážnému nebezpečí, varuje stanice BBC. Neznámou je tajný obranný pakt se Saúdskou Arábií, který byl podepsán v roce 2025. Profesor Farhan Siddiqi v rozhovoru pro BBC uvedl, že případná aktivace tohoto paktu a vtažení Pákistánu do války po boku Saúdů by znamenalo ohrožení celé západní pákistánské hranice.

Další hrozbu představuje domácí politika. Už tak nestabilní vládou může cloumat skutečnost, že v zemi žije druhá nejpočetnější šíitská populace na světě. Po útoku na íránského nejvyššího vůdce totiž vypukly v Pákistánu rozsáhlé proíránské demonstrace, při kterých umírali lidé.

Bývalá velvyslankyně Maleeha Lodhiová pro BBC konstatovala, že veřejné mínění v zemi je silně nakloněno Íránu, což vláda nesmí ignorovat.

Michael Kugelman z Atlantic Council sice pro Bloomberg komentoval událost jako jeden z největších úspěchů pákistánské zahraniční politiky za poslední desetiletí, ale pokud se boje znovu rozhoří, Pákistán podle něj může čelit obvinění z naivity a z toho, že jen poskytl oběma stranám prostor pro přípravu na další konflikt.

Desetibodový plán ukončení války podle íránské televize

1. Úplné ukončení války v Iráku, v Libanonu a v Jemenu.

2. Úplné a trvalé ukončení války s Íránem bez časového omezení.

3. Úplné ukončení všech konfliktů v regionu.

4. Znovuotevření Hormuzského průlivu.

5. Vypracování protokolu a podmínek k zajištění svobody a bezpečnosti plavby v Hormuzském průlivu.

6. Úplné uhrazení nákladů na obnovu Íránu.

7. Úplný závazek zrušení sankcí vůči Íránu.

8. Uvolnění íránských finančních prostředků a zmrazených aktiv držených Spojenými státy.

9. Írán se plně zavazuje, že nebude usilovat o získání jakýchkoli jaderných zbraní.

10. Okamžité příměří vstoupí v platnost na všech frontách ihned po schválení výše uvedených podmínek.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Na summit NATO pojedu, píše prezident Babišovi. Umanutost, reaguje Macinka

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Prezident Petr Pavel se hodlá v souladu se svým ústavním postavením zúčastnit červencového summitu NATO v turecké Ankaře. Napsal to v dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO), dokument zveřejnil na...

8. dubna 2026  16:14,  aktualizováno  17:07

Írán zastavil tankery v Hormuzu, obvinil Izrael z porušování příměří

Sledujeme online
Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)

Írán zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil podmínky příměří. Washington a Teherán v noci na středu přijaly pákistánský návrh na dvoutýdenní klid...

8. dubna 2026  16:54

Budeme blokovat jednání ke zrušení poplatků ČT, vytáhneme spacáky, řekl Kupka

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Předseda ODS Martin Kupka řekl, že jeho strana za použití všech prostředků bude bránit tomu, aby veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas nepřišly o měsíční poplatky. „Budeme blokovat jednání,...

8. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  16:45

Ostatky nalezené v rezervaci u hranic patřily muži, který zmizel při blackoutu

ilustrační snímek

Kosterní ostatky, které se nedávno našly na Liberecku v meandrech řeky Smědé, patřily devět měsíců pohřešovanému muži. Totožnost zemřelého potvrdila provedená pitva. Ta také vyloučila, že měl na jeho...

8. dubna 2026  16:44

Jak použít defibrilátor? Jistě to ví jen čtyři procenta Čechů, v pomoci brání i stud

Policejní hlídky v Hradeckém kraji dostaly automatizované externí...

K první pomoci nepatří jen stlačování hrudníku a dýchání z úst do úst. Pomoci zachránit život mohou také automatizované externí defibrilátory (AED). Ty se ale lidé často bojí používat. Jak fungují,...

8. dubna 2026  16:31

Srážka vlaků na Domažlicku má dohru, bratr zemřelého strojvedoucího žaluje dráhy

Tragická srážka regionálního osobního vlaku se Západním expresem se stala v...

Rodina jednoho ze strojvedoucích, kteří zemřeli při čelní srážce mezinárodního expresu s protijedoucím osobním vlakem v srpnu 2021 u Milavčí na Domažlicku, zažalovala České dráhy (ČD). Žalobu...

8. dubna 2026  16:29

Prezident uvítal na Hradě dvě desítky romských komunitních pracovníků a lídrů

Prezident republiky Petr Pavel a paní Eva Pavlová přijali na Pražském hradě...

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě dvě desítky romských komunitních pracovníků či lídrů. Ocenil jejich práci v regionech a upozornil na problémy a předsudky, kterým často musí čelit. Slavnostní...

8. dubna 2026  16:20

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

8. dubna 2026  16:05

Bartošová se kaje za hlas pro exposlance ANO do Rady ČT. Chybovat je lidské, uvedla

Volba předsedy mediálního výboru. Na snímku Lucie Bartošová (ODS). (13....

Poslankyně ODS Lucie Bartošová se omluvila za to, že minulý týden na jednání mediálního výboru hlasovala ve volbě radních ČT pro exposlance za ANO Stanislava Berkovce. Uvedla, že to bylo chybné...

8. dubna 2026  16:03

Válku na Blízkém východě pociťuje většina českých firem, zjistil průzkum

Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po...

Důsledky konfliktu v Perském zálivu pociťuje 86 procent českých firem. Čelí zejména dražším energiím, surovinám i dopravě a rostoucí nejistotě, která se promítá i do odkládání investic. Za...

8. dubna 2026  15:50

Dvanáct bodů spolupráce. Orbán napojil Maďarsko na Rusko ještě víc, než se vědělo

Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání s maďarským ministrem...

Maďarsko-ruské vazby jsou mnohem těsnější, než bylo dosud veřejně známo. Podle dokumentů, které získal portál Politico, spolu obě země na sklonku loňského roku uzavřely dvanáctibodový plán, který měl...

8. dubna 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.