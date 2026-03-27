Horší než Sýrie. Evropa se děsí migrační vlny ze zničeného Íránu a Libanonu

Evropa má stále v živé paměti trauma z roku 2015, kdy její hranice překročil více než milion žadatelů o azyl, prchajících převážně před devastující syrskou občanskou válkou. Současná geopolitická situace ovšem nabízí možný nesrovnatelně tvrdší scénář.
Předválečná Sýrie měla 22 milionů obyvatel, Írán jich má přibližně 90 milionů. Do této krizové rovnice navíc vstupuje hroutící se Libanon. Tamní boje Izraele s hnutím Hizballáh mají na svědomí už téměř milion vnitřně vysídlených lidí, uvádí regionální ředitel Mezinárodní organizace pro migraci Othman Belbeisi.
Strany, které nejhlasitěji straší před uprchlíky, často neskrývají sympatie k Vladimiru Putinovi. Byl to přitom on, kdo intervencemi v Sýrii a posléze na Ukrajině přímo vyvolal ty vůbec největší migrační otřesy.