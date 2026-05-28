Rusko zaútočilo na dětské hřiště. Otec je mrtvý, matka a dcery zraněné

Hřiště, které se stalo terčem ostřelování, se nachází ve čtvrti Korabelnyj. Mezi zraněnými byla podle místních úředníků šestatřicetiletá žena a její dvě dcery ve věku tří a šesti let, uvedl portál The Kyiv Independent.
K útoku podle webu došlo kolem 17:30, kdy se na hřišti shromažďovalo více rodin. Matka s dcerami utrpěly četná zranění způsobená výbuchem a zranění od střepin.
Rusko v noci na středu také podniklo rozsáhlý útok na severoukrajinské město Černihiv. Místní úřady hlásily nejméně 15 výbuchů a škody na infrastruktuře i podnicích. V Černihivské oblasti přišel o život jeden člověk, dva byli zraněni.
Z osmi na jedenáct stoupl počet zraněných v Oděské oblasti, informoval šéf oblastní správy Oleh Kiper. Mezi zraněnými byly dvě děti ve věku 11 a 12 let, dodal. V Dněpropetrovské oblasti bylo při ruských útocích zraněno šest lidí.
Ve městě Mykolajivka bylo zabito pět lidí a dva utrpěli zranění, oznámil šéf ukrajinské správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. Další člověk byl zraněn při ruském útoku na ves Bilenke u Kramatorska, dodal.
Během noci na čtvrtek pak Rusko zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a raketou Kinžal. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na síti Telegram napsal, že Rusové tento region napadli více než dvaceti drony a že zranění utrpěli nejméně tři lidé. Poničeno je několik domů včetně pětipatrové budovy a lycea.
Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15 000 civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.