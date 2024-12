„Přítele srazilo auto, když mě objímal.“ Svědci popsali útok v Magdeburku

Dvaatřicetiletá Nadine, která byla se svým přítelem na vánočním trhu v Magdeburku, řekla místním médiím, že držela přítele v náručí, když se k nim přiřítilo auto. Její přítel utrpěl zranění nohy a hlavy.

Lars Frohmüller, reportér veřejnoprávní televize MDR, který dorazil na vánoční trh krátce po útoku, popsal pro web BBC, co viděl. „Všude byly sanitky, policie a spousta hasičů. Byla to opravdu chaotická situace. Viděli jsme krev na zemi, viděli jsme lidi, jak sedí vedle sebe a mají kolem sebe zlaté a stříbrné fólie. Také jsme viděli mnoho lékařů, kteří se snažili lidi zahřát a pomáhali jim s jejich zraněními. Je to velký šok. Je to velký šok pro všechny lidi tady v Magdeburku a v celém Sasku-Anhaltsku,“ řekl reportér.

Desítky lidí jsou po útoku v nemocnici. Podle deníku Bild je 68 dalších lidí ošetřováno s vážnými zraněními a 78 osob utrpělo lehká zranění. Počet mrtvých stoupl na čtyři.

Útočník byl kritický k islámu

Německý Der Spiegel identifikoval útočníka jako Taleba A., specialistu na psychiatrii a psychoterapii, který sympatizoval s německou krajně pravicovou stranou Alternativa pro Německo (AfD).

Podle úřadů lékař ze Saúdské Arábie v Německu žil od roku 2006 a měl status politického uprchlíka. „Pozadí činu zatím neznáme, vše zvažujeme,“ uvedla mluvčí policie.

Muž pracoval jako psychiatr na klinice ve městě Bernburg, vzdáleného asi 45 kilometrů od místa útoku. Podle informací z bezpečnostních kruhů, na které se odvolává agentura DPA, zadržený muž německým úřadům nebyl znám jako islamista.

Vyjádření, která prý muž donedávna zveřejňoval na sociálních sítích, nasvědčují tomu, že se mohl cítit pronásledován. Podle rešerší veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice WDR byl muž na internetu k islámu velmi kritický a obával se islamizace Německa.

Saúdský zdroj řekl agentuře Reuters, že království předtím varovalo německé úřady před útočníkem, který podle zdroje zveřejnil extremistické názory na svůj osobní účet X.