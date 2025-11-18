Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda

Autor: ,
  22:28
Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil jedenáct lidí. Podle tiskových agentur to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda tvrdí, že terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli mít v hustě zalidněném táboře své výcvikové středisko.

Libanonští vojáci střeží vstup do uprchlického tábora Ain al-Hilweh po útoku izraelské armády. (18. listopadu 2025) | foto: Reuters

Izraelský vzdušný úder na uprchlický tábor u pobřežního města Sajdá (Sidon) na jihu Libanonu zabil v úterý večer jedenáct lidí a další čtyři zranil. Izraelská armáda uvedla, že jejím terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli mít v hustě zalidněném táboře výcvikové středisko.

Libanonská státní agentura NNA napsala, že auto zaparkované u mešity v uprchlickém táboře Ajn Hilva na předměstí Sajdá zasáhl dron. Hamás se k útoku bezprostředně nevyjádřil.

Izrael udeřil na infrastrukturu Hizballáhu v Libanonu. Obyvatele předem varoval

Izraelská armáda oznámila, že příslušníci Hamásu v táboře využívali „vojenský komplex“ k plánování a provádění teroristických útoků proti jejím vojákům a proti Izraeli. „Armáda bojuje proti usazování Hamásu v Libanonu a v boji proti teroristům Hamásu bude pokračovat, ať už působí kdekoli,“ dodala v prohlášení.

Údery proti Hamásu, s nímž Izrael v říjnu uzavřel příměří ve válce v Pásmu Gazy, na území Libanonu jsou poměrně vzácné. V červenci byl při útoku v Tripolisu zabit významný velitel Hamásu, jiný velitel hnutí zahynul při úderu v květnu rovněž v Sajdá, připomněl server The Times of Israel (ToI).

Mezinárodní síly mohou zamířit do Gazy, rozhodla OSN. Hamás je proti

Mezi Izraelem a Libanonem již téměř rok platí příměří, navzdory tomu však izraelská armáda podniká opakovaně útoky na cíle v sousedním státě, ty mají však většinou spojitost s tamním militantním hnutím Hizballáh.

Íránem podporované šíitské hnutí se podle Izraele snaží obnovit svou vojenskou přítomnost na jihu Libanonu. To by však bylo v rozporu s podmínkami dohody o příměří, které začaly platit loni 27. listopadu.

Vstoupit do diskuse

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda

Libanonští vojáci střeží vstup do uprchlického tábora Ain al-Hilweh po útoku...

Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil jedenáct lidí. Podle tiskových agentur to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda tvrdí, že terčem byli příslušníci...

18. listopadu 2025  22:28

Ticho, ty prasátko, řekl Trump neodbytné novinářce na otázky o Epsteinovi

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Na otázky ohledně nedávno zveřejněných e-mailů Jeffreyho Epsteina odpovídal Trump při pátečním letu v Air Force One. Po svém stručném vyjádření lehce vulgárně odbyl novinářku, která žádala o doplnění.

18. listopadu 2025  22:18

Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy

Americký finančník Jeffrey Epstein

Drtivou většinou dnes Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila návrh zákona, který by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit spisy k případu odsouzeného a zesnulého sexuálního...

18. listopadu 2025  21:28

Babišovi hrozí větší střet zájmů než posledně, míní Pavel. Navrhl harmonogram

Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu...

Pokud se Andrej Babiš stane premiérem bez toho, aby přistoupil ke změnám, ocitne se ještě ve větším střetu zájmů než posledně. Alespoň se to domnívá prezident Petr Pavel, podle kterého by taková...

18. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  21:21

Kuba by byl vhodný kandidát, zaznělo z ODS, která hledá nového šéfa

Jihočeský hejtman Martin Kuba

Do souboje o nového předsedu ODS místo Petra Fialy se přihlásili zatím dosavadní ministr dopravy Martin Kupka a místostarosta městské části Ostrava Jih Radim Ivan. Počet kandidátů ale nemusí být...

18. listopadu 2025  14:24,  aktualizováno  21:15

Saúdové si koupí stíhačky F-35, investují miliardy. Princ u Trumpa obnovoval vztahy

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán v úterý navštívil Bílý dům. Po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem oba vládci oznámili, že si Saúdové pořídí americké stíhačky páté...

18. listopadu 2025,  aktualizováno  20:55

Fico požádal šéfa NATO o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Generální tajemník NATO Mark Rutte a slovenský premiér Robert Fico (18....

Slovenský premiér Robert Fico požádal generálního tajemníka NATO Marka Rutteho na úterní společné schůzce o posílení protivzdušné obrany Slovenska. Ruttemu během jeho návštěvy Bratislavy také...

18. listopadu 2025  20:53

Úspěšně jsme použili střely ATACMS na cíle v Rusku, chlubí se Ukrajinci

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo kusy amerických raket ATACMS, kterými...

Ukrajinská armáda úspěšně zaútočila střelami ATACMS proti vojenským cílům na území Ruska. V úterý to na Telegramu oznámil ukrajinský generální štáb. Střely ATACMS dodávají Ukrajině Spojené státy....

18. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  20:32

Hejtman Půta bude kandidovat do Senátu. Když vyhraje, odejde z vedení kraje

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta oznámil, že v roce 2026 bude kandidovat do Senátu. Rozhodl o tom sněm hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Pokud uspěje, vzdá se postu hejtmana.

18. listopadu 2025  20:32

Ukrajina s českou firmou dohodla výrobu dronů. Budou likvidovat ruské letouny

Ukrajina podepsala s českou firmou dohodu o výrobě stíhacích dronů. (18....

Ukrajina podepsala s českou firmou dohodu o vývoji a výrobě technologie pro zachycování vzdušných cílů. Na síti Telegram to v úterý uvedl šéf ukrajinské zbrojařské společnosti Herman Smetanin....

18. listopadu 2025  20:20

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Riziko útoku Hamásu v Evropě je teď vyšší, síť vede i přes Česko, varuje expert

Premium
Policisté na vánočním trhu v německém Essenu (15. listopadu 2025)

Hamás byl v Berlíně ochoten zabíjet i muslimy, zbraně má v Evropě zakopané léta a Česko využívá jako klidné zázemí k přípravě na útoky, varuje v rozhovoru pro iDNES.cz elitní expert na boj...

18. listopadu 2025

Francie posmrtně uctila Alfréda Dreyfuse. Macron ho povýšil na brigádního generála

Francouzský prezident Emanuel Macron (18. dubna 2023)

Francouzský prezident Emmanuel Macron a premiér Sébastien Lecornu podepsali zákon o posmrtném povýšení Alfreda Dreyfuse do hodnosti brigádního generála. Mnozí to vnímají jako symbolický krok v boji...

18. listopadu 2025  18:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.