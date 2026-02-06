Útok granátem v salónu v Grenoblu zranil nejméně šest lidí, pachatelé jsou na útěku

Po útoku granátem v kosmetickém salónu v Grenoblu je podle agentury AFP nejméně šest lehce zraněných. Pachatelé jsou na útěku, jejich motiv není znám.

Ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Připravujeme podrobnosti...

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU, Putina informují

Ruský generálporučík Vladimir Alexejev (14. června 2023)

Neznámý člověk ráno postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, uvedl ruský vyšetřovací výbor. Generálporučík je v nemocnici, podle zdrojů z ruských...

6. února 2026  9:10,  aktualizováno  16:29

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  6. 2. 16:21

Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat

Život podle televize

Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání....

5. února 2026,  aktualizováno  6. 2. 16:08

Rusko stupňovalo útoky až do vypnutí Starlinku, hlásí estonská rozvědka

Ukrajinský voják připravuje připojení terminálu Starlink

Rusové válčí s Ukrajinou už déle než Sovětský svaz proti nacistickému Německu v druhé světové válce. Přes 200 útoků na ukrajinské pozice denně a dohromady přes tisíc dronů a raket mířících na...

6. února 2026  16:07

Lyžaři na horách už v sezoně stačili utratit 570 milionů korun, ukazují data

Nejvýše položený krušnohorský skiareál na Klínovci

Lyžařská sezona na českých horách není jen o sněhu a skipasech, ale také o penězích. Jen během prosince a ledna letošní zimy se v tuzemských horských regionech bezhotovostně protočilo více než půl...

6. února 2026

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, reagují odpůrci

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice

Americký prezident Donald Trump sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně sekundový klip vygenerovaný umělou...

6. února 2026  13:02,  aktualizováno  15:55

V Ománu se konala série schůzek v rámci jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem

Na místo už dorazila delegace Spojených států, kterou zastupuje vyslanec...

V ománském Maskatu se uskutečnila série schůzek v rámci nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí schůzky označil za velmi dobrý začátek, přičemž dodal,...

6. února 2026  7:48,  aktualizováno  15:47

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích

Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...

6. února 2026  15:44

Erdoganova esa v rukávu. Brusel potřebuje Turecko, to žádá restart celní unie

Západ slunce nad Bosporským průlivem v Istanbulu. V popředí je mešita Büyük...

Evropa si opět začíná předcházet Turecko. Pokud válka na Ukrajině skončí, jeho role totiž ještě nabude na významu. Země v čele s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem přislíbila, že se zapojí do...

6. února 2026  15:36

Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...

Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...

6. února 2026  15:34

