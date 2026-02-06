Připravujeme podrobnosti...
Útok granátem v salónu v Grenoblu zranil nejméně šest lidí, pachatelé jsou na útěku
OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?
Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...
Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí
Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...
Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“
Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...
Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela
Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...
Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel
V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....
Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla
Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....
Útok granátem v salónu v Grenoblu zranil nejméně šest lidí, pachatelé jsou na útěku
Po útoku granátem v kosmetickém salónu v Grenoblu je podle agentury AFP nejméně šest lehce zraněných. Pachatelé jsou na útěku, jejich motiv není znám.
V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU, Putina informují
Neznámý člověk ráno postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, uvedl ruský vyšetřovací výbor. Generálporučík je v nemocnici, podle zdrojů z ruských...
Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost
V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...
Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat
Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání....
Rusko stupňovalo útoky až do vypnutí Starlinku, hlásí estonská rozvědka
Rusové válčí s Ukrajinou už déle než Sovětský svaz proti nacistickému Německu v druhé světové válce. Přes 200 útoků na ukrajinské pozice denně a dohromady přes tisíc dronů a raket mířících na...
Lyžaři na horách už v sezoně stačili utratit 570 milionů korun, ukazují data
Lyžařská sezona na českých horách není jen o sněhu a skipasech, ale také o penězích. Jen během prosince a ledna letošní zimy se v tuzemských horských regionech bezhotovostně protočilo více než půl...
Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, reagují odpůrci
Americký prezident Donald Trump sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně sekundový klip vygenerovaný umělou...
V Ománu se konala série schůzek v rámci jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem
V ománském Maskatu se uskutečnila série schůzek v rámci nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí schůzky označil za velmi dobrý začátek, přičemž dodal,...
Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti
Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...
Erdoganova esa v rukávu. Brusel potřebuje Turecko, to žádá restart celní unie
Evropa si opět začíná předcházet Turecko. Pokud válka na Ukrajině skončí, jeho role totiž ještě nabude na významu. Země v čele s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem přislíbila, že se zapojí do...
Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně
Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...