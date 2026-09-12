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Útok 11. září vše změnil. Amerika už 25 let bloudí a promrhala světovou dominanci

Milan Vodička

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Hasiči vztyčují vlajku v místě, kde stálo Světové obchodní centrum. | foto: Reuters

Kdekdo má svou historku, co dělal 11. září před pětadvaceti lety. Mě evakuovali z Pentagonu, kam právě vletělo letadlo. Pak jsem sledoval, jak se z velitelství nejsilnější armády světa valí mraky kouře. Pár desítek hodin nato jsem viděl dýmající trosky Světového obchodního centra. Pach doutnající umělé hmoty mi zůstal v nose navždy. Přesto mi od prvního dne přišly plytké a frázovité titulky, že ten den se změnil svět.

Svět se totiž změnil až tím, co přišlo poté.

Zkuste si porovnat svět 10. září 2001 s tím, co máme dnes. Bude to bolet.

Nikoho by nenapadlo, že Amerika nakonec uteče z Afghánistánu, že takřka rovným soupeřem jí bude Čína, tehdy dílna vyrábějící zboží do luxusních amerických shopping mallů, symbolu bohatství tehdejší jediné supervelmoci. A že problémem bude opět Rusko, které tehdy radostně nosilo baseballové čepice a stálo fronty u McDonaldů.

Navíc USA svůj koncept rozšířily. Už nemýtily jen terorismus, ale zaváděly na Blízkém východě demokracii v sebestředném přesvědčení, že všichni chtějí a musí být jako Amerika, mít demokracii a nosit šortky.

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