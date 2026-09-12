Svět se totiž změnil až tím, co přišlo poté.
Zkuste si porovnat svět 10. září 2001 s tím, co máme dnes. Bude to bolet.
Nikoho by nenapadlo, že Amerika nakonec uteče z Afghánistánu, že takřka rovným soupeřem jí bude Čína, tehdy dílna vyrábějící zboží do luxusních amerických shopping mallů, symbolu bohatství tehdejší jediné supervelmoci. A že problémem bude opět Rusko, které tehdy radostně nosilo baseballové čepice a stálo fronty u McDonaldů.
Navíc USA svůj koncept rozšířily. Už nemýtily jen terorismus, ale zaváděly na Blízkém východě demokracii v sebestředném přesvědčení, že všichni chtějí a musí být jako Amerika, mít demokracii a nosit šortky.