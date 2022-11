Alláhu akbar. Útočník v Bruselu napadl nožem dva policisty, jeden zemřel

Útočníka ihned po napadení policie postřelila. Následně ho zpacifikovala a převezla do nemocnice. „Dva zranění detektivové a útočník byli převezeni do nemocnice,“ citoval belgickou policii list The Washington Post.

„Jednu z našich hlídek napadl ozbrojený muž, který měl u sebe nůž,“ dodala k napadení policie. „Oba policisté poté zavolali posily. Důstojník z jiné hlídky pak použil svou střelnou zbraň, aby útočníka zneškodnil.“

Nejmenovaný justiční zdroj řekl agentuře AP, že existuje „podezření z teroristického útoku“. Další okolnosti ovšem nebyly upřesněny.

Podle belgických médií útočník křičel „Alláhu akbar“, což je arabská fráze pro „Bůh je velký“. Noviny Le Soir uvedly, že mrtvý policista byl bodnut do krku a zemřel v nemocnici.

Belgický premiér Alexander De Croo zaslal soustrast rodině a přátelům mrtvého důstojníka. „Naši policisté každý den riskují své životy, aby zajistili bezpečnost našich občanů,“ řekl. „Dnešní tragédie to znovu dokazuje.“