Násilný incident na jednom z nejrušnějších dopravních uzlů v zemi se stal v době, kdy se New York chystá na dvě velké sportovní akce – finále basketbalové ligy NBA a fotbalové mistrovství světa.
Útok se odehrál kolem 19:00 (pondělí 1:00 SELČ). Úřady zatím neuvedly podrobnosti o okolnostech incidentu a nesdělily ani, zda si pachatel oběti vybral náhodně. Finanční kontrolor města New York Mark Levine uvedl napsal, že zřejmě útočil psychicky narušený bezdomovec.
|
Co tam dělají? New York řeší záhadu lidí, kteří lezou v noci do kanalizace
Zdravotníci na místě ošetřili jednoho člověka s vážnými zraněními, dva lidi se středně vážnými a dva s lehkými zraněními. Všichni byli převezeni do nemocnice Bellevue. Další zraněný, jehož stav nebyl bezprostředně znám, byl převezen do jiného zařízení.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani poděkoval policii a záchranářům za rychlý zásah. „Myslím na všechny zraněné, jejich blízké a všechny, které tento nepřijatelný akt násilí zasáhl,“ uvedl.
Americký prezident Donald Trump se dnes (v noci na úterý SELČ) plánuje zúčastnit zápasu NBA v aréně Madison Square Garden na Manhattanu, která se nachází přímo nad Penn Station. Na zápas ho pozval miliardář James Dolan, majitel New York Knicks. Ti se utkají se San Antonio Spurs.