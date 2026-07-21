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Útok nožem u athénské Akropole. Muž pobodal dva turisty

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  10:04

Chrám Parthenón na athénské Akropoli v Řecku. (2. července 2026) | foto: ČTK

Útočník v úterý ráno pobodal dva turisty u athénské Akropole, nejnavštěvovanější památky v Řecku. Policie podezřelého muže, který podle ní zřejmě trpí psychickými problémy, zadržela.

Do nemocnice byli s bodnými zraněními převezeni muž a žena řecko-amerického původu. Zatímco žena byla při útoku lehce zraněna na noze, muž utrpěl vážnější zranění paže, uvedla policie.

K incidentu došlo u vchodu do muzea na úpatí Akropole krátce po 8:00 (7:00 SELČ). Pobodané turisty odvezla sanitka. Úřady nezveřejnily identitu podezřelého.

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Podle předběžných informací se jedná o 60letého Řeka, který byl v minulosti zatčen za urážení lidí a držení nože, píše web listu Kathimerini. Podobné útoky jsou v Řecku vzácné.

Na Akropoli se nachází téměř 2500 let starý chrám Parthenón i další památky, které lákají miliony turistů. V loňském roce místo navštívilo přibližně 4,6 milionu lidí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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