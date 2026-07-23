Policie za útočníka považuje 54letého muže, další informace o něm zatím nezveřejnila.
Napadené ženě, která se musela podrobit akutní operaci, je 47 let. Bulvární deník Bild s odvoláním na policii napsal, že spolu měli vztah. Jeho povahu policie listu neupřesnila.
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Na lidi mířil mušketou a vykřikl „Alláhu Akhbar“. Německá policie muže postřelila
Útok se stal dopoledne v nákupním středisku Milaneo nedaleko stuttgartského hlavního nádraží. Muž po činu z místa utekl. Policie, která středisko uzavřela, ho ale brzy dopadla. Nákupní centrum je nyní opět otevřené pro veřejnost.