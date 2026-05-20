Na jejich zbraních jsou přitom symboly, které odkazují na nacismus a předešlé násilné činy. V závěru videa jeden z mužů v autě, jímž z místa činu uprchli, zastřelí svého spolujezdce a pak i sám sebe.
Policisté mezitím vyzdvihli oběť, kterou přinesli tři zastřelení muži. Hlídač Amin Abdullah si dvojice útočníků okamžitě všiml a zahájil na ně palbu, když probíhali kolem něj. Přestože byl postřelen, stačil ještě vysílačkou vydat pokyn k uzamčení budovy, díky čemuž se lidé uvnitř mohli ukrýt.
Další dvě oběti, 78letý správce centra Mansour Kaziha a 57letý soused Nadir Awad, odlákaly pozornost útočníků z budovy na parkoviště. Kaziha jako první zavolal na tísňovou linku. Oba muže pak pachatelé na parkovišti zastřelili.
„Žádná ze tří obětí nezemřela zbytečně,“ řekl v úterý šéf policie v San Diegu Scott Wahl. „Kdyby neodvedly pozornost, kdyby nezdržely činy těchto dvou osob, bezpochyby by bylo obětí mnohem víc,“ poznamenal. Imám a ředitel islámského centra Taha Hassane označil všechny tři zabité za „naše mučedníky a hrdiny“.
Policie útočníky identifikovala jako 18letého Caleba Vazqueze a o rok mladšího Caina Clarka. Seznámili se podle ní na internetu, kde také koluje 75stránkový dokument, jehož jsou zřejmě autory.
Úřady, které útok vyšetřují jako zločin z nenávisti, jeho pravost zatím nepotvrdily, podle amerických médií ale kromě nacistických symbolů obsahuje odkazy na útok na dvě mešity v novozélandském Christchurchi z roku 2019, při němž zemřelo 51 lidí. Ve voze pachatelů policie našla protiislámské písemnosti.