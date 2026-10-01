Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Útok ve škole na Slovensku má druhou oběť. Žákyně těžkým zraněním podlehla

Autor: ,
  17:54
Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu...

Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu Slovenska po útoku žáka osmé třídy. Zraněna byla spolužačka a dvě učitelky, jedna z nich zemřela. (29. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Policie uzavřela ulici před základní školou ve Staškově na severu Slovenska,...
Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...
Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...
Policisté a hasiči zasahují u základní školy ve Staškově na severu Slovenska,...
6 fotografií
Útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to dnes řekl předseda parlamentu Richard Raši, poslanci dívku následně uctili minutou ticha. Po útoku nožem policie zadržela 13letého žáka uvedené školy.

Žák osmé třídy ve škole ve Staškově v úterý zaútočil na spolužačku a dvě učitelky. Jedna z učitelek zemřela, druhou hospitalizovali.

„Je nesmírně těžké najít slova, když vyhasne mladý lidský život. Dítě, které mělo mít před sebou ještě celý život, plány, radost a obyčejné dny se svými blízkými,“ uvedl ministr školství Tomáš Drucker.

Podezření z podcenění. Na Slovensku po útoku ve škole prověřují i policistu

Ministr dříve uvedl, že minulý pátek došlo ve Staškově k „určité události“, která však prý nebyla nijak zvlášť závažná. Na problémové chování chlapce upozornila právě dívka, kterou nyní žák napadl. Podle slovenských médií chlapec vyrůstal jen s prarodiči.

Policie útočníka stíhá pro obzvláště závažný zločin úkladné vraždy. Kvůli nízkému věku však mladík není trestně odpovědný.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)

Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...

Do nebe, nebo do pekla? Ve věku 63 zemřel Cronos z blackmetalové kapely Venom

Conrad Cronos Lant z kapely Venom

Jeho občanské jméno znělo Conrad Lant, ale celý metalový svět jej znal jako Cronose. Coby baskytarista a zpěvák britské kapely Venom stál v 80. letech u zrodu zcela nového žánru zvaného black metal.

1. října 2026  18:36

Babiš přišel do jednacího sálu, přiblížilo se hlasování o nedůvěře vládě

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš přichází do jednacího sálu Sněmovny (1. října 2026)

Třetím den pokračuje schůze Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Premiér se už vrátil z předvolebních mítinků ANO v Roudnici nad Labem, Litoměřicích a Lovosicích a přiblížilo se...

1. října 2026  6:01,  aktualizováno  18:21

Útok ve škole na Slovensku má druhou oběť. Žákyně těžkým zraněním podlehla

Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu...

Útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to dnes řekl předseda...

1. října 2026  17:54

Útočník využil mezery, tvrdí Netanjahu. Izrael chce vyznamenat cestující

Útočícího pilota zadrželi Saúdové a vyslíchají ho, řekl Netanjahu

Indický pilot společnosti Flydubai, který ve středu utrpěl vážná zranění poté, co byl svým kolegou napaden v kokpitu letadla na trase z Dubaje do Tel Avivu, je podle lékařů v dobré kondici a...

1. října 2026  17:49

Rapper Kanye West v Rusku nakonec nevystoupí. Organizátoři koncerty zrušili

Kanye West (26. října 2022)

Dva koncerty amerického rappera Kanyeho Westa, které se měly v říjnu konat v Rusku, byly zrušeny. West, který je známý také jako Ye, měl vystoupit v Petrohradě. Koncerty byly oznámeny v polovině...

1. října 2026  17:39

Pavel na Hradě ocenil aktivní seniory. Sám jsem raný stařík, prohlásil

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim...

1. října 2026  17:13

Výsledek je důležitější než osobní pozice politiků, říká lídr ODS ve Zlíně Chalánek

Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek....

Do komunálních voleb vedl ODS ve Zlíně poprvé v roce 2018, kdy se po čtyřleté pauze vrátila do zastupitelstva. Teď do nich jde Miroslav Chalánek v úplně jiné pozici: coby ekonomický náměstek...

1. října 2026  17:05

Obvody na okraji města jsou poslední hrází odchodů lidí z Ostravy, míní lídr Boháč

Čtyřiačtyřicetiletý Aleš Boháč, který už osm let coby starosta vede obvod...

Lídr hnutí Starostové pro Ostravu a náměstek primátora Aleš Boháč klade důraz na silnější pozici městských obvodů a rozvoj komunální správy. V nadcházejících komunálních volbách míří na dvouciferný...

1. října 2026  16:55

V Moldavě opět řeší fiktivní voliče. Nové obyvatele vodí na úřad exstarosta

Premium
Moldava v Krušných horách

V krušnohorské Moldavě na Teplicku opět řeší fiktivní voliče. Podle místních se v několika nemovitostech účelově zapisují noví obyvatelé, aby mohli ovlivnit výsledek komunálních voleb, které se budou...

1. října 2026  16:41

Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodavatelem. Zredukovala počet směn

Elektroautoškola - Škoda Elroq

Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla...

1. října 2026  16:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Neměl šanci. Drtivý náraz do kamionu na D1 řidič nepřežil, policie hledá svědky

U Velké Bíteše za stojící kolonou nedobrzdil řidič Škody Enyaq a narazil do...

Tragická nehoda ve čtvrtek dopoledne zkomplikovala řidičům cestu po dálnici D1 na Brno. Na 159. kilometru narazila elektrická Škoda Enyaq do zadní části návěsu kamionu. Její řidič při tom zemřel....

1. října 2026  16:37

Pomoc u požárů nebo povodní. Nový šéf hasičů chce speciální týmy pro velké krize

Nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Martin Legner. (7....

Nový generální ředitel hasičů Martin Legner plánuje vytvořit speciální týmy, které by se podílely na řešení mimořádných rozsáhlých krizových událostí. Vzniknout by mohly do poloviny příštího roku....

1. října 2026  16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.