Douglas Stewart Carter byl v roce 1985 odsouzen k absolutnímu trestu za vraždu Evy Olesenové, tety náčelníka policie ve městě Provo.
Carter, který je tmavé pleti, trval na své nevině a o jeho přítomnosti na místě činu nebyl žádný fyzický důkaz, odsouzen byl ale na základě výpovědí dvou svědků, podle nichž se vraždou chlubil. Sám Carter podepsal přiznání, což však podle svých slov učinil pod nátlakem. Svědkové později své výpovědi odvolali.
|
Vrah ženy s čtyřlístkem definitivně unikl trestu, policie pátrala marně
Nejvyšší soud státu Utah loni nařídil nový proces s odůvodněním, že se vyšetřovatelé dopustili pochybení. Test DNA minulý týden vyloučil možnost, že by Carter zanechal stopu od krve na klice dveří, nespojil s ním ani genetický materiál nalezený na rukojeti nože, jímž byla Olesenová zavražděna.
Carter bude během nového procesu na svobodě. Soudce Derek Pullan konstatoval, že nový důkaz dále oslabuje možnost, že by byl vinen, není však vyloučeno, že soudní porota ho vinným shledá.
|
Je monstrózně mstivý, možnost nápravy je nulová, řekli znalci o traviči z Olomoucka
„Je propuštěn po 41 letech státem způsobeného traumatu, které na něj bude mít velmi reálný vliv,“ uvedl obhájce Neal Hamilton. Carter bude ubytován poblíž bydliště svého syna, který byl po jeho uvěznění dán k adopci a o odsouzení svého biologického rodiče se dozvěděl až o řadu let později.