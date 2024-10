Pacifická loď duchů vstala z mrtvých, našli ji na mořském dně u Kalifornie

Na pátrání po kusu americké historie několik let pracoval tým spřátelených organizací Air Sea Heritage Foundation a Search Inc, nejmodernější techniku dodala firma Ocean Infinity, která se specializuje na podmořský průzkum. První sonarové záznamy měli výzkumníci k dispozici už prvního srpna, ty ukázaly, že blíže neupřesněné plavidlo leží na mořském dně v oblasti Cordell Bank National Marine Sanctuary v hloubce asi tisíc metrů.

Další zkoumání potvrdila, že jde o USS Stewart, k vraku se sneslo několik podmořských dronů, které pořídily první videozáznamy a fotografie. „Předběžné zkoumání ukazuje, že vrak je ve velmi dobrém stavu a na mořském dně leží ve vzpřímené poloze. Jde o jedno z nejlépe zachovalých potopených plavidel amerického námořnictva tohoto typu,“ stojí ve společném tiskovém prohlášení firem.

Torpédoborec z třídy Clemson USS Stewart poprvé vyplul už v roce 1920 a jeho příběh je vskutku originální. V roce 1942 se pustil do nerovného boje s plavidly japonské armády, kapitán americké lodi musel kapitulovat a stroj odevzdal do rukou Japonců. Ti ho zařadili do své výzbroje, stala se z něj řadová hlídková loď číslo 102.

Cvičný cíl učený k demolici

Čas od času pak mátla spojenecké piloty, kteří velení hlásili pohyb amerického torpédoborce hluboko v teritoriálních vodách nepřítele. Tehdy získal svou přezdívku „Pacifická loď duchů“. Po válce ji Američané objevili u pobřeží japonského města Kure v jižní části prefektury Hirošima.

Velení nakázalo její odtažení zpět do Ameriky, kde zakotvila v přístavech San Franciska. Velké slávy se plavidlu nedostalo, při jednom armádním drilu sloužilo jako cviční terč, po dvouhodinovém ostřelování šlo ke dnu.

„Následující desetiletí příběh USS Stewart poutal pozornost historiků, archeologů i armádních nadšenců. Objevení vraku se stalo jednou z hlavních priorit. Po 78 letech od potopení jsme ho konečně našli,“ uvádí výzkumníci. Jejich práci ocenil i admirál ve výslužbě Samuel J. Cox, který se po konci kariéry stal hlavním kurátorem sbírek amerického námořnictva. „Ať už jde plavidlo ke dnu v boji či při tréninku, je důležité znát jeho polohu a stav. Jedině tak můžeme tyto kusy naší historie chránit před dalším poškozením,“ uvedl pro CNN.

