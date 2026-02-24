Achillova pata největší letadlové lodi? Námořníci si stěžují na nefunkční záchody

Autor:
  18:29
Dlouhé nasazení si vybírá značnou daň na námořnících sloužících na největší letadlové lodi světa, USS Gerald R. Ford, která míří na Blízký východ. Posádka se potýká s neustálými poruchami na záchodech, což nutí údržbáře k dlouhým přesčasům. Námořníci také už dlouho nevidí své blízké a nemohou se účastnit důležitých rodinných událostí.

Letadlové lodě jsou během mírových dob obvykle nasazovány na moři šest měsíců. Poté se vracejí do domovských přístavů, aby absolvovaly nezbytnou údržbu. USS Gerald R. Ford však je mimo domovské pobřeží již více než osm měsíců.

Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford zakotvila na Krétě. Směřuje k Blízkému východu. (24. února 2026)
Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford zakotvila na Krétě. Směřuje k Blízkému východu. (24. února 2026)
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům. (1. října 2025)
Největší letadlová loď světa kotví v chorvatském Splitu. (21. října 2025)
46 fotografií

Po účasti na americkém útoku na Venezuelu byla loď poslána k Blízkému východu, kde se shromažďují americké síly pro případnou vojenskou akci proti Íránu. Nasazení se může protáhnout až na jedenáct měsíců, což představuje jednu z nejdelších nepřetržitých misí v moderní historii USA.

Dlouhý pobyt nese svou daň. Námořníci si stěžují mimo jiné na lodní odpadní systém. Podle portálu The Wall Street Journal průměrně jednou denně někdo volá na údržbu kvůli problémům s toaletami, jichž je na palubě přibližně 650.

Až 800 úderů za den. USA shromažďují u Íránu drtivou sílu, boje mohou trvat týdny

Loď využívá vakuový systém šetřící vodu. Technologie byla převzata od výletních jachet, avšak armádní plavidlo je mnohem složitější a přibližně 4 600 námořníků tak naráží na skoro nepřetržité poruchy, uvádí stanice NPR.

Od roku 2023 se zaznamenalo 42 žádostí o pomoc s údržbou. Počet nouzových volání se zvyšuje: jen v roce 2025 jich bylo 32, z toho 12 po zahájení plavby v červnu.

Březnový e-mail z oddělení údržby uvádí, že během čtyř dnů došlo k 205 poruchám. „Námořníci na denní bázi špatně zacházejí s naším kanalizačním systémem,“ stálo ve zprávě, podle níž údržbáři pracují 19 hodin denně, aby zvládli poptávku.

V trubkách se našla trička i lano

E-maily odhalují, že v úzkých trubkách uvízla trička i metr dlouhé kusy lana. Problémy však může způsobit i běžný toaletní papír. Nejčastější potíže způsobuje ventil v zadní části toalet, který se může uvolnit a zastavit sání.

Nejnákladnějším problémem podle NPR jsou usazeniny vápníku, které ucpávají úzké potrubí zejména na dolních palubách. Námořnictvo je odstraňuje kyselinou, což je nákladná metoda – stojí 400 tisíc dolarů (přes 8 milionů korun) a lze ji provést pouze v přístavu. Loď byla od roku 2023 propláchnuta kyselinou nanejvýš desetkrát.

Prolomit stíhačku F-35 jako telefon? Co znamená výrok nizozemského ministra

Námořnictvo nicméně tvrdí, že situace se zlepšuje. Průměrná délka výpadku systému je mezi půl hodinou a dvěma hodinami a žádný problém neměl „operační dopad“, uvedl mluvčí Fleet Forces Command, poručík David Carter.

Námořníci zvažují výpověď

Informace o problémech se záchody se však dostávají i mimo posádku. Jami Prosser řekl WSJ, že jeho syn sloužící na USS Gerald R. Ford se o problémech zmínil. Jedna matka si dokonce do médií stěžovala na nevyhovující hygienické podmínky na plavidle, kde působil její potomek.

Námořníky ale zřejmě ještě více trápí, že nevidí své blízké. Loď se často nachází v „neviditelném režimu“, a příbuzní tak celé měsíce nemají žádné informace, pokud se s námořníky sami nespojí z přístavů.

Prosser uvedl, že jeho syn kvůli časově náročnému nasazení zmeškal pohřeb svého pradědečka. Jiní námořníci zase nevidí růst svá batolata. Někteří proto zvažují, že podají výpověď. Jiní však připomínají, že se upsali k ochraně amerických bezpečnostních zájmů a s něčím takovým musí počítat.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (Čra). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá...

24. února 2026  16:01,  aktualizováno  18:32

Achillova pata největší letadlové lodi? Námořníci si stěžují na nefunkční záchody

Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford zakotvila na Krétě. Směřuje k...

Dlouhé nasazení si vybírá značnou daň na námořnících sloužících na největší letadlové lodi světa, USS Gerald R. Ford, která míří na Blízký východ. Posádka se potýká s neustálými poruchami na...

24. února 2026  18:29

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

24. února 2026  14:28,  aktualizováno  18:28

Za potrat má dostat žena i trest smrti. Republikáni v Tennessee chtějí přitvrdit

Pochod pro život (March for Life) v americkém Washingtonu, D.C. (23. ledna 2026)

Republikánští zákonodárci z amerického státu Tennessee navrhují zavést přísnější tresty pro ženy, které se rozhodnou podstoupit potrat. Mají být obviněné z vraždy a potrestány buď doživotním pobytem...

24. února 2026  18:15

Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...

Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují...

24. února 2026  18:11

Rusko vede válku se Západem, i s námi, řekl Pavel. Řehka upozornil na vážnou chybu

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejné slyšení s názvem Bezpečnost...

V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupil prezident Petr Pavel na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy. „Rusko vede velkou...

24. února 2026  5:42,  aktualizováno  17:38

Západ chce dát Ukrajině jadernou zbraň, tvrdí Moskva. To je absurdní, zní reakce

Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...

Francie a Velká Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla ruská rozvědka SVR, aniž by tvrzení podložila důkazy. Prezident Vladimir Putin v této souvislosti varoval nepřátele Ruska...

24. února 2026  12:14,  aktualizováno  17:35

Pryč s rudoarmějcem z centra Brna, hlásají Piráti. Sbírají podpisy pod petici

Piráti chtějí nechat přesunout sochu rudoarmějce z centra Brna

Koalice TU! v čele s Piráty dnes začala sbírat podpisy pod petici za přesun pomníku rudoarmějce z Moravského náměstí v Brně. Petice podle iniciátorů neusiluje o vymazání historie, ale o její zasazení...

24. února 2026  17:14

Opilá matka bloumala v mrazu s obnaženým miminkem, muž hrozil nožem kolemjdoucím

Silně opilá matka ohrozila v mrazu své dítě.

Za řešení dvou situací si nyní vysloužili slova uznání od veřejnosti příslušníci bezpečnostních složek ze Šumperka. Tamní hlídka městské policie za přístup k rozrušené opilé matce, jež v mrazu...

24. února 2026  16:58

Wednesday 3 přivítá posilu ze seriálu Stranger Things. Tim Burton je nadšený

Jena Ortega a Winona Ryder na zahájení 81. ročníku mezinárodního filmového...

V blíže neurčené oblasti v okolí irského Dublinu začalo natáčení třetí řady úspěšného seriálu Wednesday. Režie se opět ujal Tim Burton a na plac přivolal i svou dávnou kamarádku, která hrála v jeho...

24. února 2026  16:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Velké země přežijí porážku, ne nekonečnou strategii, vzkázal Macinka Lavrovovi

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Na Valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve svém projevu vzkázal šéfovi ruské diplomacie...

24. února 2026  15:15,  aktualizováno  16:51

Prázdné pamětní desky očekávají další zabité. Pomník odhalil míru ruských ztrát

Válečný památník ve městě Birsk v ruském Baškortostánu má prázdné desky pro...

Válečný památník ve městě Birsk v Baškortostánu odhaluje cenu, kterou si v některých ruských regionech žádá krvavá válka, již Moskva rozpoutala proti Ukrajině. Několik pamětních desek je ponechaných...

24. února 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.