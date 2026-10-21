Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Po měsíci se zadařilo. Podívejte se na záchranu uvázlého žraloka v Pusanu

Autor: ,
  15:22
Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října...

Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října...
Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října...
Žralok, který uvízl v jednom z úzkých vodních kanálů v jihokorejském přístavním...
Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října...
13 fotografií
Jihokorejským úřadům se podařilo vyvést žraloka, který uvízl ve vodním kanálu v přístavním městě Pusan na jihu poloostrova. Středeční pokus o jeho vysvobození byl již třetí, akce trvala několik hodin. Zvíře v kanálu strávilo více než měsíc, původně se předpokládalo, že žralok dokáže vyplavat sám.

Žraločí samička, kterou místní pojmenovali Pugangi podle názvu pusanského Severního přístavu, byla v kanálu poprvé spatřena 18. září. Od té doby přilákala do města více než 1,6 milionu turistů, napsalo zpravodajství Jonhap. Podle agentury AP se jedná o zástupkyni druhu žralok velrybář.

Miláček turistů. Za žralokem, který uvázl v jihokorejském Pusanu, se sjíždějí davy

Odborníci po prvních dvou neúspěšných pokusech o osvobození zvířete doufali, že žralok z kanálu vyplave sám. To se ale nestalo. Již dříve s obavami konstatovali, že se žralok během svého měsíčního pobytu ve městě nekrmil, informovala AP. Rovněž upozorňovali, že snižující se teplota vody v kanálech by mohla mít negativní dopad na zdraví zvířete.

Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října 2026)
Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října 2026)
Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října 2026)
Žralok, který uvízl v jednom z úzkých vodních kanálů v jihokorejském přístavním městě Pusan, se stal nečekanou turistickou atrakcí. (29. září 2026)
Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října 2026)
13 fotografií

Tým, který dnes žraloka úspěšně vyvedl z kanálu, sestával ze zástupců města a pobřežní hlídky, informovala Jonhap. Při navádění žraloka použili síť připevněnou k plovoucí plošině. Zvíře také postrkovali pomocí vesel, popsala AP.

Záchranná operace podle Jonhap začala v deset hodin ráno tamního času. V šest hodin odpoledne pak byla Pugangi spatřena ve vodách mimo kanál nedaleko mola. Přestože se zvíře již nenachází v kanále, Jonhap upozorňuje, že tyto vody nejsou považovány za otevřené moře.

Žraloci nejsou ve vodách Jižní Koreje ničím neznámým. Institut pro rybolov zaznamenal v první polovině letošního roku u východního pobřeží 46 velkých žraloků, což je téměř čtyřikrát více než o rok dříve. Tento nárůst institut přisuzuje teplejším mořím a většímu množství ryb, jimiž se žraloci krmí.

4. října 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájí Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték

Přímý přenos
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Státní rozpočet na rok 2027 s navrženým schodkem 386 miliard korun projednávají poslanci. Návrh obhajuje předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl premiér...

21. října 2026  5:02,  aktualizováno  15:27

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

Po měsíci se zadařilo. Podívejte se na záchranu uvázlého žraloka v Pusanu

Záchrana žraloka z vodního kanálu v jihokorejském přístavu Pusan (21. října...

Jihokorejským úřadům se podařilo vyvést žraloka, který uvízl ve vodním kanálu v přístavním městě Pusan na jihu poloostrova. Středeční pokus o jeho vysvobození byl již třetí, akce trvala několik...

21. října 2026  15:22

Itálie po nepokojích přitvrzuje. Škody za nezletilé zaplatí rodiče, sdělila Meloniová

Italská premiérka Giorgia Meloniová (20. října 2026)

V Itálii se po víkendových nepokojích rozhodli, že není na co čekat. A že na spáchané násilí se zdemolovanými obchody a zraněnými policisty odpoví stejně tvrdě. Premiérka Giorgia Meloniová v úterý...

21. října 2026  15:15

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

21. října 2026  12:05,  aktualizováno  15:10

Dva zastupitelé v Olomouci odstupují. Uvolňují místa těm, které přeskákali

Podnikatel a ředitel exekutorského úřadu Robert Runták ve volebním štábu hnutí...

Voliči rozhodli o složení olomouckého zastupitelstva, hnutí spOLečně však nakonec posílá do lavic jiné lidi, než kteří získali mandát ve volbách. Po Ivu Hágerovi se funkce vzdal také advokát Pavel...

21. října 2026  15:07

Muž na Hodonínsku se zabarikádoval. Hrozil výbuchem, tvrdí starosta

Policie zasahovala na Hodonínsku proti muži, který se zabarikádoval. (21. října...

V Žeravicích na Hodonínsku zasahují policisté. Řeší bezpečnostní incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Podle místního starosty vyhrožoval, že odpálí nástražný systém....

21. října 2026  11:25,  aktualizováno  15:05

V Polsku zadrželi šestnáctiletého chlapce. Podle policistů chystal vraždu mnoha lidí

ilustrační snímek

Policie ve Varšavě zadržela šestnáctiletého chlapce, kterého podezřívá, že připravoval vraždu velkého počtu osob. Informovala o tom mluvčí policie v jedné z varšavských čtvrtí. Policisté během...

21. října 2026  15:02

EET 2.0 startuje už za dva měsíce, polovina firem ale stále tápe, zjistil průzkum

ilustrační snímek

O návratu elektronické evidence tržeb už slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno jen necelá polovina, ukázal průzkum společností Visa a Global Payments. Podle expertů...

21. října 2026  15:01

Witkoff tři hodiny jednal s Putinem. Vzdal mu hold, že má humanitární cítění

Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci...

Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod schůzky s ruským prezidentem. Uvedl, že přivezl návrhy na urovnání konfliktu, a doufá,...

21. října 2026  13:10,  aktualizováno  14:58

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Foltýn za nášivku proti Putinovi trest nedostal. Budu bojovat jako lev, zuří Rajchl

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Plukovník Otakar Foltýn vyvázl z incidentu s vulgární nášivkou F...CK YOU PUTIN (J...bat tě Putine, pozn. red.) bez kázeňského postihu. Vojenští nadřízení sice uznali pochybení z jeho srpnové cesty...

21. října 2026  8:56,  aktualizováno  14:45

Muzea zavírat nebudeme, ohradila se Správa KRNAP na kritiku senátora Sobotky

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele...

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) odmítla kritiku vrchlabského starosty a senátora Jana Sobotky (nestraník za STAN), kterou prezentoval na úterním tiskovém briefingu. Organizace nesouhlasí...

21. října 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×