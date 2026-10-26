Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

USA nedonutily Kyjev k poslušnosti. Musíme tak jednat i s Evropou, zní z Kremlu

Autor:
  19:08
Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) se svým poradcem Jurijem Ušakovem. (17....

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) se svým poradcem Jurijem Ušakovem. (17. června 2023) | foto: ČTK

Siluety amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira...
Zahraniční poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov (18. listopadu 2025)
Zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner, poradce...
Americký zmocněnec Steve Witkoff jednal v Moskvě s ruským vládcem Vladimirem...
12 fotografií
Rusko očekávalo, že USA vyvinou na Ukrajinu nátlak a přinutí ji k podřízenosti. Přiznal to poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov. Podle něj Kreml nyní ví, že nestačí mluvit jen s Kyjevem, ale také s Evropou, která jej plně podporuje. Evropané nyní chtějí mít své zastoupení u vyjednávacího stolu s Moskvou.

„Po Anchorage se zdálo, že americká administrativa bude schopná něco Kyjevu nadiktovat a přinutit ho, aby se podřídil. Ale zatím to tak úplně nevyšlo,“ prohlásil Ušakov s odkazem na setkání amerického prezidenta Donald Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce minulý rok.

„To proto, že nestačí mluvit jenom s Kyjevem; musíme mluvit s celou Evropou, která Kyjev plně podporuje,“ dodal Putinův poradce v rozhovoru s dvorným novinářem Kremlu Pavlem Zarubinem.

Ušakov též uvedl, že Rusko je ochotno obnovit třístranná jednání s Ukrajinou a USA po ruském svátku 4. listopadu. Současně varoval před přehnanými očekáváními. První schůzka podle něj nejspíše bude předběžným, sondážním jednáním.

EU chystá další bilionovou půjčku pro Ukrajinu, Česko a Slovensko se nezapojí

„Tato slova jen potvrzují, co říkám celou dobu. Rusko chce zničit nezávislou Ukrajinu za každou cenu. Když to nedokáže vojensky, pokusí se o to diplomaticky. Výsledek má být stejný,“ okomentoval Ušakova bývalý český ministr zahraničí Jan Lipavský. „A nejde jen o Ukrajinu. Rusko už dříve požadovalo návrat rozmístění sil NATO v Evropě ke stavu z roku 1997. To by znamenalo zásadní oslabení bezpečnosti a omezení suverenity zemí, které od té doby vstoupily do NATO, včetně Česka.“

Výroky Putinova poradce přicházejí v době, kdy mezi Washingtonem a Kyjevem vládne silné napětí. Trump vyčítá ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému útoky na ruské rafinerie, které podle něj zvyšují ceny ropy. Zelenskyj kritiku odmítá s tím, že růst cen je způsoben Trumpovou válkou s Íránem.

Ukrajina si postěžovala, že nedostává od USA zpravodajské informace o ruských útocích. Stejně tak zažila omezení klíčového satelitního systému Starlink. Ukrajinští představitelé v tom vidí souvislost se současným politickým sporem, USA pochybení odmítají.

Situace vyvolala obavy v Evropě, která se znepokojením sleduje sbližování Trumpa s Putinem, s nímž uzavřel dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Evropské lídry děsí možnost, že Washington s Moskvou rozhodnou o Ukrajině bez vědomí Kyjeva i Evropy.

Zvažují proto vyslání vlastních zástupců k jednacímu stolu s Putinem. Podle britského portálu The Telegraph je jedním z pěti možných kandidátů i český prezident Petr Pavel, dřívější druhý muž NATO.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

USA nedonutily Kyjev k poslušnosti. Musíme tak jednat i s Evropou, zní z Kremlu

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) se svým poradcem Jurijem Ušakovem. (17....

Rusko očekávalo, že USA vyvinou na Ukrajinu nátlak a přinutí ji k podřízenosti. Přiznal to poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov. Podle něj Kreml nyní ví, že nestačí mluvit jen s...

26. října 2026  19:08

Expert k poplatkům: Neznamená to ztrátu nezávislosti, ale štve mě ta iracionálnost

Premium
ilustrační snímek

Zrušení poplatků ČT a ČRo neznamená automaticky ztrátu nezávislosti, ale bořit funkční model je zbytečné a nestrategické, říká mediální teoretik, profesor Jan Jirák. V rozhovoru pro iDNES.cz hodnotí...

26. října 2026

Zavoral burcuje lidi do ulic a chce-li být aktivista, ať rezignuje, řekl Babiš

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním premiér veřejně jednal o záměru koalice zrušit koncesionářské poplatky. Zavoral je aktivistický...

26. října 2026  18:46

V Pardubicích podepsali koalici, primátorem bude Tichý. ANO jde do opozice

Primátorem Pardubic bude Ondřej Tichý z ODS

V Pardubicích dnes v podvečer podepsali koaliční smlouvu. Město v příštích čtyřech letech povede široká koalice pěti uskupení. Během dvoutýdenního povolebního vyjednávání se na tom dohodli lídři ODS,...

26. října 2026  18:10,  aktualizováno  18:45

Airbnb mění pravidla ubytované. Které starosti hostům odpadnou?

ilustrační snímek

Hosté Airbnb se dočkají změny, která jim může ušetřit práci před odjezdem z dovolené. Společnost totiž upravila pravidla pro majitele pronajímaných nemovitostí. Ti už po zákaznících nebudou moci...

26. října 2026  18:45

Ve věku 90 let zemřel Walter Koenig, proslavila ho role poručíka Čechova ve Star Treku

Walter Koenig se zúčastnil předávání cen Creative Arts Emmy Awards v Los...

Ve věku 90 let zemřel americký herec Walter Koenig. Proslavila ho role poručíka Pavla Čechova v legendárním sci-fi seriálu Star Trek.

26. října 2026  18:41

Šťastný o poplatcích: Opozice slibovala vládě peklo, média omezovat nechceme

Premium
Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Vládní koalice v pátek nečekaně předřadila bod o zrušení televizních a rozhlasových poplatků kvůli tomu, že jí opozice slibovala obstrukce a „peklo“, říká ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé...

26. října 2026  17:55

Microsoft nabídne dobrovolný odchod desetitisícům zaměstnanců. Vyplatí odstupné

ilustrační snímek

Microsoft nabídne dobrovolný odchod s odstupným zhruba 60 tisícům zaměstnanců, řekl mluvčí společnosti. Technologický gigant se snaží snížit náklady, zatímco výrazně investuje do umělé inteligence...

26. října 2026  17:39,  aktualizováno  17:53

ODS žádá policejního ředitele o prověření zásahu ve Sněmovně. Chce odvolat Okamuru

Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě. Na fotce je zachycen Martin...

Předseda opozičních občanských demokratů Martin Kupka požádal dopisem policejního prezidenta Martina Vondráška o prověření postupu Ochranné služby Policie ČR při pátečním jednání Poslanecké sněmovny...

26. října 2026  17:49

Do Česka dorazí prezident Černé Hory. S Pavlem bude jednat o vstupu do EU

Prezident Černé Hory Jakov Milatović při projevu na společné tiskové konferenci...

Česko příští úterý a středu navštíví prezident Černé Hory Jakov Milatović. Na Pražském hradě ho přivítá prezident Petr Pavel. Jednat se bude především o bilaterální ekonomické a obranné spolupráci...

26. října 2026  17:37

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Něco jako Taxis. Řidiči přes zákaz vjíždějí na opravovaný přejezd a ničí si auta

Pohled na jedno z aut, které uvázlo na opravovaném přejezdu v olomoucké...

V praktický psychologický pokus se v uplynulých dnech změnila oprava železničního přejezdu na jedné z důležitých silnic v Olomouci. Názorně je zde vidět, jak někteří řidiči nedodržují dočasný zákaz...

26. října 2026  17:36

Zrádce, či stratég? Poslanec ODS vysvětlil, proč v noci hlasoval s vládní koalicí

Karel Haas z ODS po jednání mandátového a imunitního výboru Sněmovny (17. února...

Mnozí mu vyčetli, že jde o zradu vlastních řad, ve skutečnosti šlo o promyšlenou léčku. Opoziční poslanec Karel Haas (ODS) nečekaně zvedl ruku pro pevný čas nočního hlasování o zrušení rozhlasových a...

26. října 2026  17:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.