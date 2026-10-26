USA nedonutily Kyjev k poslušnosti. Musíme tak jednat i s Evropou, zní z Kremlu

„Po Anchorage se zdálo, že americká administrativa bude schopná něco Kyjevu nadiktovat a přinutit ho, aby se podřídil. Ale zatím to tak úplně nevyšlo,“ prohlásil Ušakov s odkazem na setkání amerického prezidenta Donald Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce minulý rok.
„To proto, že nestačí mluvit jenom s Kyjevem; musíme mluvit s celou Evropou, která Kyjev plně podporuje,“ dodal Putinův poradce v rozhovoru s dvorným novinářem Kremlu Pavlem Zarubinem.
Ušakov též uvedl, že Rusko je ochotno obnovit třístranná jednání s Ukrajinou a USA po ruském svátku 4. listopadu. Současně varoval před přehnanými očekáváními. První schůzka podle něj nejspíše bude předběžným, sondážním jednáním.
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„Tato slova jen potvrzují, co říkám celou dobu. Rusko chce zničit nezávislou Ukrajinu za každou cenu. Když to nedokáže vojensky, pokusí se o to diplomaticky. Výsledek má být stejný,“ okomentoval Ušakova bývalý český ministr zahraničí Jan Lipavský. „A nejde jen o Ukrajinu. Rusko už dříve požadovalo návrat rozmístění sil NATO v Evropě ke stavu z roku 1997. To by znamenalo zásadní oslabení bezpečnosti a omezení suverenity zemí, které od té doby vstoupily do NATO, včetně Česka.“
Výroky Putinova poradce přicházejí v době, kdy mezi Washingtonem a Kyjevem vládne silné napětí. Trump vyčítá ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému útoky na ruské rafinerie, které podle něj zvyšují ceny ropy. Zelenskyj kritiku odmítá s tím, že růst cen je způsoben Trumpovou válkou s Íránem.
Ukrajina si postěžovala, že nedostává od USA zpravodajské informace o ruských útocích. Stejně tak zažila omezení klíčového satelitního systému Starlink. Ukrajinští představitelé v tom vidí souvislost se současným politickým sporem, USA pochybení odmítají.
Situace vyvolala obavy v Evropě, která se znepokojením sleduje sbližování Trumpa s Putinem, s nímž uzavřel dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Evropské lídry děsí možnost, že Washington s Moskvou rozhodnou o Ukrajině bez vědomí Kyjeva i Evropy.
Zvažují proto vyslání vlastních zástupců k jednacímu stolu s Putinem. Podle britského portálu The Telegraph je jedním z pěti možných kandidátů i český prezident Petr Pavel, dřívější druhý muž NATO.