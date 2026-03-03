Ropa zdražuje až moc. USA zvažují vojenskou ochranu lodí v Hormuzském průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že v případě potřeby začne americké námořnictvo co nejdříve doprovázet tankery Hormuzským průlivem. „Ať se stane cokoli, Spojené státy zajistí VOLNÝ TOK ENERGIE do SVĚTA. EKONOMICKÁ a VOJENSKÁ SÍLA Spojených států je NEJVĚTŠÍ NA ZEMI – Další akce teprve přijdou,“ dodal na sociální síti.
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském moři. (6. února 2026) | foto: Reuters

Letoun Hornet startuje z americké lodi Abraham Lincoln. (16. ledna 2026)
Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12....
Denně propluje Hormuzským průlivem pětina světové spotřeby ropy.
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském...
6 fotografií

Provoz v Hormuzském průlivu je již čtvrtý den téměř nulový poté, co izraelské a americké síly zahájily útoky na Írán, který odpovídá údery na Izrael a americké cíle v regionu Perského zálivu. Námořní dopravní tepnou je za normálních okolností přepravována zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Ceny obou komodit kvůli tomu v posledních dnech rychle vzrostly.

List Politico už s odvoláním na dva svoje zdroje Trumpův krok avizoval. Jde podle něj o první signál, že Trump začíná brát vážně rostoucí ceny paliv vyvolané íránskou snahou zablokovat klíčovou úžinu v odvetě za americko-izraelské útoky.

„Rostou obavy z toho, že energetické trhy mohou v následujících dnech čelit tlaku,“ uvedl jeden ze zdrojů, podle něhož se v Trumpově okolí zvažuje vojenská ochrana plavidel s ropou a plynem. Zdůraznil, že potížím může čelit zvláště export z Kataru a Saúdské Arábie, což jsou významní partneři USA v blízkovýchodním regionu.

Ve Spojených státech se může situace v Hormuzském průlivu projevit na možném růstu cen paliv u čerpacích stanic. Ropa na americkém trhu zdražila o deset dolarů za barel a Trumpovi hrozí, že ceny benzínu a nafty se vyšplhají výš, než byly při jeho loňském nástupu do Bílého domu, píše Politico. Pokud by paliva výrazně zdražila, mohli by za to republikáni zaplatit při listopadových kongresových volbách.

Čína nechala Íránce ve štychu. Třese se o ropu, ale doufá, že USA vykrvácejí

Trump v úterý také prohlásil, že nařídil Mezinárodní rozvojové finanční korporaci Spojených států (USAD), aby poskytla „pojištění a záruky“ pro lodě plující přes Perský záliv. Washington tak chce pomoct rejdařům zajistit pojištění pro tankery plující úžinou. Průliv sice formálně zůstává otevřený, kvůli útokům Íránu a jeho spojenců jím však proplouvá minimum lodí a pojišťovací společnosti si za pojištění účtují mnohem vyšší sumy než před začátkem války.

Trump zdůvodňuje zahájení úderů na Írán snahou zničit jeho balistické střely a zabránit mu v získání jaderné zbraně. Teherán v odvetě cílí na arabské spojence USA a na americké cíle v oblasti.

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

