USA vůči Kubě zřejmě přitvrdí. Zvažují námořní blokádu, aby ji odstřihly od ropy

Autor: ,
  21:39
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje námořní blokádu Kuby, aby ostrovní zemi zcela odřízla od přísunu ropy a vynutila si změnu tamního režimu. Blokáda má být podle nich součástí nové strategie, s jejíž pomocí chtějí někteří činitelé administrativy přimět komunistické vedení Kuby k odchodu.
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford projíždí fjordem v norském Oslu. (24....

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford projíždí fjordem v norském Oslu. (24. května 2023) | foto: AP

Americká letadlová loď Carl Vinson zakotvila v jihokorejském Pusanu. (2. března...
Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...
Americký torpédoborec USS Chung-Hoon a kanadská fregata HSMC Montreal. (30....
Americký torpédoborec USS Chung-Hoon a kanadská fregata HSMC Montreal. (30....
8 fotografií

Napsal to dnes web amerického listu Politico s odvoláním na tři zdroje obeznámené s plánem.

Plán má podporu ministra zahraničí Marka Rubia, syna kubánských emigrantů známého tvrdým přístupem k režimu v Havaně. Strategie zatím nebyla schválena Trumpem, ale mohl by ji v příštích dnech dostat na stůl, píše web.

Trump chce svrhnout režim na Kubě do konce roku, na ostrově hledá spojence

Trump předminulý týden vyzval Kubu, aby uzavřela dohodu s USA a vzkázal jí, že už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Šéf Bílého domu také sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát právě Rubio. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez.

Havana dává najevo velké znepokojení od chvíle, kdy Spojené státy 3. ledna unesly autoritářského venezuelského prezidenta a pevného spojence Kuby Nicoláse Madura. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.

Trump se označil za prezidenta Venezuely. A Kubě poslal vzkaz s doutníkem v puse

Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo zhruba 50 procent kubánských potřeb.

Web listu The Wall Street Journal ve čtvrtek napsal, že Trumpovi lidé již hledají uvnitř kubánského vedení kontakty, s nimiž bude možné dohodnout ukončení komunistického režimu na ostrově do konce letošního roku.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

USA vůči Kubě zřejmě přitvrdí. Zvažují námořní blokádu, aby ji odstřihly od ropy

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford projíždí fjordem v norském Oslu. (24....

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje námořní blokádu Kuby, aby ostrovní zemi zcela odřízla od přísunu ropy a vynutila si změnu tamního režimu. Blokáda má být podle nich součástí nové...

23. ledna 2026  21:39

Území pro Rusy, garance pro Ukrajince? Poprvé jednají s Američany dohromady

Volodymyr Zelenskyj v Davosu (22. ledna 2026)

V Abú Zabí skončil první den jednání USA, Ruska a Ukrajiny, uvedla bez dalších podrobností kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pokračovat se bude v sobotu. Agentura AFP...

23. ledna 2026  11:29,  aktualizováno  21:35

Trumpův zeť sní o Gaze plné mrakodrapů, naráží nejen na 60 milionů tun sutin

Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum...

Moderní města plná elegantních mrakodrapů, čisté pobřeží lákající turisty a nejmodernější přístav vyčnívající do Středozemního moře - tak by v očích Jareda Kushnera, amerického poradce pro Blízký...

23. ledna 2026  21:33

Odškodné 17 miliard za Diag Human je skandál, měli by někoho zavřít, řekl Babiš

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Exministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nekonal v kauze společnosti Diag Human a asi ani nejednal v zájmu České republiky, řekl premiér Andrej Babiš na páteční tiskové konferenci po jednání vládní...

23. ledna 2026  20:45

Ruský ropný tanker zadržený Francouzi v sobotu nuceně zakotví v Marseille

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul...

Tanker plující z Ruska zadržený ve čtvrtek francouzským loďstvem v sobotu nuceně zakotví v jihofrancouzském přístavu Marseille-Fos. V pátek to napsala agentura AFP s odvoláním na zdroj blízký...

23. ledna 2026  20:30

Nová námořní velmoc v Baltu. Polsko staví fregaty a ponorky, know-how má od Britů

Premium
Vojenská přehlídka válečných lodí polského námořnictva u příležitosti Dne...

Polsko v reakci na ruskou hrozbu v Baltském moři výrazně rozšiřuje své námořnictvo. Ve spolupráci s Brity staví tři fregaty, od Švédů pořizuje ponorky a průzkumné lodě. Snaží se tak zvrátit dosavadní...

23. ledna 2026

Řím se loučil s Valentinem, přišly hvězdy se slabostí pro vznešenou módu

V Římě se v pátek uskutečnil pohřeb italského módního návrháře Valentina...

V Římě se v pátek uskutečnil pohřeb italského módního návrháře Valentina Garavaniho, který zemřel v pondělí ve věku 93 let. Vzpomínkový obřad v bazilice Panny Marie andělů a mučedníků následoval po...

23. ledna 2026  19:47

Někdo zaútočil sekerou na Bartošovu kancelář a zanechal tam tajemný vzkaz

Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil....

Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil. Rozbil prosklené dveře a výlohu, na místě také nechal tajemný vzkaz. V kanceláři nikdo nebyl, útok však zachytily kamery....

23. ledna 2026  19:38

Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu

Britský ministerský předseda Keir Starmer (1. července 2025)

Za urážlivé a otřesné označil v pátek britský premiér Keir Starmer výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizující působení aliančních vojáků za války v Afghánistánu. Podle něj se jednotky...

23. ledna 2026  19:16

Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění

Michal Strnad udeřením do gongu zahájil obchodování akcií své firmy, Amsterdam,...

Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard...

23. ledna 2026  9:55,  aktualizováno 

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Poupata, dresy a strach. Spartakiádu 1985 připomíná hit Michala Davida a sériový vrah

Starší žákyně na spartakiádě v roce 1985 cvičily na skladbu Poupata.

Psal se rok 1985 a československý lid se chystal na přehlídku tělesné zdatnosti a masové synchronizace. Spartakiádou to žilo nejen v Praze, ale v celém socialistickém státě. Kdo nenacvičoval, jako by...

23. ledna 2026

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.