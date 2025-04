USA zruší všechna víza pro Jihosúdánce, Juba nepřijímá vypovězené, uvedl Rubio

Je to první opatření tohoto typu přijaté proti všem držitelům pasů konkrétní země od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, podotkla agentura AFP.

Šéf americké diplomacie obvinil vládu v Jubě, že Spojené státy využívá. „Každá země musí včas přijmout návrat svých občanů, když se je jiná země, včetně Spojených států, snaží vypovědět,“ uvedl Rubio v prohlášení zveřejněném na webu ministerstva zahraničí, kde dále stojí, že prosazování imigračních zákonů je kriticky důležité pro bezpečnost USA.

USA budou připraveny krok přehodnotit

„Vzhledem k tomu, že jihosúdánská přechodná vláda tuto zásadu plně nerespektuje, ministerstvo zahraničí Spojených států s okamžitou platností podniká opatření ke zrušení všech víz u držitelů jihosúdánských pasů a k zamezení jejich dalšího vydávání,“ dodal ministr. Na závěr uvedl, že USA budou připraveny krok přehodnotit, až s nimi bude Jižní Súdán plně spolupracovat.

Jihosúdánské úřady se zatím k oznámení americké diplomacie nevyjádřily.

Jižní Súdán, který vyhlásil nezávislost na Súdánu v roce 2011, patří mezi jedny z nejchudších států a potýká se s etnickým násilím. Boje v letech 2013 až 2018 připravily o život na 400 tisíc lidí.

Konflikt tehdy vypukl poté, co prezident Salva Kiir, pocházející z etnické skupiny Dinka, odvolal z funkce viceprezidenta Rieka Machara, jenž patří k etnické skupině Nuerů.

V poslední době přitom v zemi sílí napětí a panují obavy z návratu občanské války. Machar, kterého Kiirova vláda viní ze snahy vyvolat vzpouru, byl nedávno umístěn do domácího vězení, napsala agentura Reuters.

Trump zastává tvrdou protiimigrační politiku

Kolika Jihosúdánců se opatření o zrušení amerických víz týká, není z dostupných zpráv zřejmé. Agentura AFP v souvislosti se zprávami o anulování víz pro občany tohoto státu připomněla, že administrativa předchozího amerického prezidenta Joea Bidena zařadila Jižní Súdán na seznam zemí, jejichž občané mohou žádat o takzvaný dočasný ochranný status (TPS).

Do tohoto programu mohou být zařazeni občané zemí, které postihla přírodní katastrofa, ozbrojený konflikt nebo jiná mimořádná událost. Program má platnost do letošního května.

Trump zastává tvrdou protiimigrační politiku a jeho vláda zintenzivnila deportace cizinců, kvůli kterým se podle stanice BBC dostala i do střetu s některými vládami. V lednu kolumbijský prezident Gustavo Petro zakázal přistát dvěma americkým vojenským letadlům s deportovanými migranty. Ustoupil poté, co Trump pohrozil zemi zvýšením cel na kolumbijský export do USA.