Trump zrušil cla na dovoz potravin z Brazílie. V USA zlevní káva či hovězí

Autor:
  9:58
Americký prezident Donald Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravinářských produktů z Brazílie. Ta je pro Spojené státy významným dodavatelem kávy, hovězího či kakaa. Vysoká cla se promítají do rostoucích cen potravin.
Fotogalerie4

Zemědělský stroj na kávové farmě poblíž hlavního města Brasília v Brazílii (15. července 2025) | foto: Reuters

Nový příkaz se týká brazilského dovozu do USA zpětně už od 13. listopadu. Podle textu nařízení bude možné vracet cla vybraná z dovozu osvobozených produktů od tohoto data. Podepsaný exekutivní příkaz se týká mimo jiné hovězího masa, kávy, kakaa nebo ovoce.

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

Brazílie dováží zhruba třetinu kávy spotřebované ve Spojených státech, které jsou největším spotřebitelem tohoto nápoje na světě. Brazílie je pro USA také významným dodavatelem hovězího, zejména pro výrobu hamburgerů.

Ceny kávy v maloobchodě v USA letos vzrostly zhruba o 40 procent. A to kvůli clům, ale i dalším faktorům, jako jsou výpadky produkce způsobené počasím.

Trumpova administrativa řeší další výjimky z cel. Týkat se mohou potravin

„Lze očekávat, že několik tisíc pytlů brazilské kávy uložené v celních skladech se začne rychle přesouvat do amerických pražíren,“ uvedla analytička komoditních trhů Judith Ganesová ze společnosti J. Ganes Consulting.

V celních skladech mohou dovozci nechávat produkty bez zaplacení dovozních poplatků. Několik dovozců skladovalo produkty v těchto zařízeních po oznámení vysokých brazilských cel, zatímco čekali na případnou revizi opatření.

Trump už na konci minulého týdne snížil cla na dovoz potravin z Brazílie z 50 na 40 procent. Dosud se jich tedy týkala čtyřicetiprocentní sazba.

Brazilský nejvyšší soud odsoudil exprezidenta Bolsonara k 27 letům vězení

Tu Washington na dovoz z jihoamerické země zavedl kvůli kauze bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Toho brazilský soud v září poslal na více než 27 let do vězení za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022.

Rostoucí ceny potravin se čím dál víc projevují na poklesu Trumpovy popularity, která se dostala na nejnižší úroveň od jeho návratu do Bílého domu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Strach z trans dětí je hysterie, Česko má stále mentalitu 60. let, říká sociolog

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je sociolog Zdeněk Sloboda.

Trans a nebinární děti nejsou módní trend, ale realita, kterou jsme dřív jen neviděli, říká sociolog Zdeněk Sloboda z Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové. V Rozstřelu vysvětluje, proč...

21. listopadu 2025

Na pohřeb Cheneyho dorazil Bush, Biden i bývalí viceprezidenti. Trumpa nepozvali

Lynne Cheneyová (vlevo), vdova po bývalém viceprezidentovi Dicku Cheneyovi,...

Ve washingtonské Národní katedrále se ve čtvrtek na pohřbu bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho sešla řada smutečních hostů z obou politických stran. Na obřad dorazili bývalý...

21. listopadu 2025  9:59

Trump zrušil cla na dovoz potravin z Brazílie. V USA zlevní káva či hovězí

Zemědělský stroj na kávové farmě poblíž hlavního města Brasília v Brazílii (15....

Americký prezident Donald Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravinářských produktů z Brazílie. Ta je pro Spojené státy významným dodavatelem kávy, hovězího či kakaa. Vysoká cla se...

21. listopadu 2025  9:58

Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Sledujeme online
Ukrajinsko-americké jednání v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby...

21. listopadu 2025  9:11,  aktualizováno  9:25

Rakovina slinivky nemá být tabu, promluvil Topolánek o své nemoci

Mirek Topolánek dorazil na rozlučku s Jiřím Bartoškou. (20. května 2025)

Bývalý premiér Mirek Topolánek promluvil o své nemoci. Ve svém prohlášení na síti X uvedl, že chce detabuizovat pohled lidí na rakovinu slinivky. Nastínil také, jak by podle něj nový ministr...

21. listopadu 2025  9:21

Norský plyn do českých domácností. Pražská plynárenská podepsala nový kontrakt

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském...

Pražská plynárenská uzavřela v pátek strategický desetiletý kontrakt se společností Equinor na dodávku zemního plynu, který se bude těžit na norském kontinentálním šelfu. Jeho součástí je největší...

21. listopadu 2025

Zemřel Gary Mani Mounfield, baskytarista vlivných The Stone Roses. Bylo mu 63 let

Baskytarista Gary Mani Mounfield

Ve věku 63 let zemřel 20. listopadu britský baskytarista Gary Mounfield, přezdívaný Mani. Byl členem britské kytarové kapely The Stone Roses, s níž nahrál dvě alba a významnou měrou se podílel za...

21. listopadu 2025  8:45

Protižidovské projevy v Česku dosáhly historického maxima

Židovský obchod v centru Prahy na Vinohradech kdosi posprejoval nenávistnými...

Počet projevů antisemitismu v České republice loni mírně vzrostl. Federace židovských obcí jich ve své výroční zprávě zaznamenala 4 694, oproti roku 2023 je to nárůst o bezmála 8,5 procenta. Z...

21. listopadu 2025  8:44

Hudba praskajících ker a ohňů. Jubileum nezařaditelné Björk leckoho překvapí

Kromě podivných šatů má Björk ráda i všelijaké masky.

Zpěvačka, producentka, skladatelka a herečka Björk oslaví 21. listopadu šedesáté narozeniny. Jde o jednu z nejvýraznějších osobností alternativní hudební scény. Na svých albech kombinuje rock, folk,...

21. listopadu 2025  8:34

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

21. listopadu 2025  8:17

Rakouská vláda chce zakázat nošení šátků ve školách dívkám do 14 let

Ilustrační snímek

Rakouská vláda chce zavést na školách zákaz nošení šátků pro dívky mladší 14 let. Podle ministryně pro integraci Claudie Plakolmové by opatření mohlo vstoupit v platnost v příštím školním roce....

21. listopadu 2025  8:10

Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54 milionu dolarů (1,15 miliardy korun).

Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za...

21. listopadu 2025  7:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.