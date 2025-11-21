Nový příkaz se týká brazilského dovozu do USA zpětně už od 13. listopadu. Podle textu nařízení bude možné vracet cla vybraná z dovozu osvobozených produktů od tohoto data. Podepsaný exekutivní příkaz se týká mimo jiné hovězího masa, kávy, kakaa nebo ovoce.
Brazílie dováží zhruba třetinu kávy spotřebované ve Spojených státech, které jsou největším spotřebitelem tohoto nápoje na světě. Brazílie je pro USA také významným dodavatelem hovězího, zejména pro výrobu hamburgerů.
Ceny kávy v maloobchodě v USA letos vzrostly zhruba o 40 procent. A to kvůli clům, ale i dalším faktorům, jako jsou výpadky produkce způsobené počasím.
„Lze očekávat, že několik tisíc pytlů brazilské kávy uložené v celních skladech se začne rychle přesouvat do amerických pražíren,“ uvedla analytička komoditních trhů Judith Ganesová ze společnosti J. Ganes Consulting.
V celních skladech mohou dovozci nechávat produkty bez zaplacení dovozních poplatků. Několik dovozců skladovalo produkty v těchto zařízeních po oznámení vysokých brazilských cel, zatímco čekali na případnou revizi opatření.
Trump už na konci minulého týdne snížil cla na dovoz potravin z Brazílie z 50 na 40 procent. Dosud se jich tedy týkala čtyřicetiprocentní sazba.
Tu Washington na dovoz z jihoamerické země zavedl kvůli kauze bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Toho brazilský soud v září poslal na více než 27 let do vězení za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022.
Rostoucí ceny potravin se čím dál víc projevují na poklesu Trumpovy popularity, která se dostala na nejnižší úroveň od jeho návratu do Bílého domu.