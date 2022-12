Útěk před klimatickou změnou. Američtí domorodci plánují velké stěhování

„Kmenovým komunitám hrozí, že je voda smete,“ řekl americký prezident Joe Biden na nedávném setkání lídrů původních obyvatel dnešních Spojených států. Peníze, které jeho vláda vyčlenila, „kmenům v některých případech pomohou přesunout celé komunity na bezpečnější místo“.

Určených 75 milionů dolarů (1,7 miliardy korun) si rovným dílem rozdělí obyvatelé tří nejohroženějších pobřežních oblastí. Dvě jsou na Aljašce, třetí ve státě Washington. Dalších osm kmenů pak dostane po pěti milionech dolarů (117 milionů korun) na to, aby případné stěhování zvážily a začaly ho plánovat.

„Měl jsem husí kůži, když jsem se dozvěděl, že jsme ty peníze dostali. Hodně to pro nás znamená,“ popisuje Joseph John Jr. z aljašského Newtoku, ve kterém už je život dál neudržitelný. K rychlé erozi půdy se přidává tání permafrostu. Naposledy v září ji zasáhl tajfun.

V Napakiaku, další vesnici obývané kmenem Yupik, kvůli erozi každý rok přijdou o sedm až patnáct metrů půdy. Na Olympijském poloostrově ve státě Washington jsou zase největším rizikem záplavy. Tamní národ Quinaultů už si proto našel výše položenou oblast, do které se přesune.

Kmen má podle stanice NPR zhruba tři tisíce členů a zhruba polovina z nich žije ve dvou vesnicích. „Dostat je nahoru na kopec je pro nás kritické,“ zdůrazňuje prezident tohoto národa Guy Capoeman.

Na novém místě si kmen nejprve vybuduje komunitní centrum, jež poslouží také jako zdravotnické středisko, místo pro jednání hlavní rady, ale i nouzové evakuační centrum. Plánuje i školu a nové rodinné domy. Pětadvacet milionů dolarů od vlády přitom pokryje zhruba čtvrtinu celkových nákladů, odhaduje viceprezidentka národa Fwan Sharpová.

„Roky se zdálo, že naše prosby nikdo neslyší,“ vzpomíná a dodává, že až nyní jim „vláda věnuje svou pozornost“. Capoeman doplňuje, že o stěhování začal mluvit už před dvanácti lety. Kromě zvyšující se hladiny moří, záplav, bouří a vlny tsunami jeho kmen navíc ohrožuje i zemětřesení. Quinaultové totiž sídlí v místě, kde se jedna litosférická deska zasouvá pod druhou.

Podle listu The New York Times je Bidenova iniciativa v USA dosud jednou z největších svého druhu. Komunity by od pobřeží měly odsunout nejprve důležité instituce a správní budovy, domovy občanů pak mají následovat. Projekt by se měl zároveň stát vzorem, podle nějž bude federální vláda v budoucnu pomáhat i dalším komunitám ohroženým změnami klimatu.

Domorodce oteplování ničí nejvíc

Americký Úřad pro indiánské záležitosti před dvěma lety odhadl, že na stěhování domorodých komunit bude v příštích pěti dekádách zapotřebí až 5 miliard dolarů (117 miliard korun). Resort vnitra pak upřesnil, že extrémní počasí nejvíc ohrožuje právě oblasti na Aljašce.

„Musíme indiánskou zemi ochránit čím dál intenzivnějšími specifickými dopady klimatické změny. Pomoc komunitám při stěhování do bezpečí je jednou z nejdůležitějších klimatických investic, které v indiánské zemi můžeme udělat,“ uvedla ministryně vnitra Deb Haalandová. Politička je po matce indiánka a resort vede jako vůbec první potomek původních obyvatel Ameriky.

Globální oteplování ničí v USA ze všeho nejvíce právě domorodé kmeny. Vědci například loni v časopise Science uvedli, že tyto národy přišly o 99 procent svého historického území a že ono procento, do nějž bylo vytlačeno, je typicky zranitelnější vůči přírodním katastrofám včetně požárů, sucha či extrémního vedra.

Plánovaný odchod celých vesnic do bezpečnějšího vnitrozemí má přitom navzdory vysokým počátečním nákladům ušetřit peníze, které by Američané museli utratit v důsledku přírodních katastrof, jež dříve či později přijdou.

Mezi komunitami, které nyní rovněž dostanou peníze od vlády, jsou kromě obyvatel několika dalších vesnic na Aljašce také například louisianský kmen Chitimacha nebo kmen Yurok ze severu Kalifornie.

Louisianě přitom ze stejných důvodů dala peníze už vláda Baracka Obamy. Malé vesnici Isle de Jean Charles, která se začala utápět v Mexickém zálivu, v roce 2016 poslala 48 milionů dolarů. Lidé se však neuměli shodnout, kde by jejich nové obydlí mělo stát. Stěhování tak začalo až letos.

