Zimní bouře Fern si připsala už 62 mrtvých a dál pustoší USA. O víkendu udeří další

Autor: ,
  20:54
Zimní bouře Fern si ve Spojených státech doposud vyžádala nejméně 62 obětí. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom varuje, že východní pobřeží USA o nadcházejícím víkendu bude čelit další zimní bouři.

USA Today napsal, že úřady přidaly k bilanci obětí další desítky mrtvých. Předchozí výčet uváděl nejméně 35 obětí. Bilance se může zvýšit, neboť úřady prověřují další případy.

Autobus uvázl ve sněhu v pittsburské čtvrti Squirrel Hill během zimní bouře. (25. ledna 2026)
Dítě sáňkuje před Kapitolem Spojených států ve Washingtonu. (25. ledna 2026)
Lidé procházejí dolním Manhattanem v New Yorku s lyžemi na nohou. (25. ledna 2026)
Chodci jdou po Páté avenue během zimní bouře v New Yorku. (25. ledna 2026)
65 fotografií

Americká média informovala například o tom, že v okrese Fannin na severovýchodě Texasu zemřeli tři bratři ve věku šest, osm a devět let. Sourozenci si hráli venku, když se nejmladší z nich propadl ledem na rybníce a další dva bratři se mu pokusili pomoci. Než se k nim dostala jejich matka, všichni tři zahynuli.

Mladí lidé umírali i při nehodách na saních. Řadu obětí si vyžádaly rovněž dopravní nehody. Při odstraňování sněhu podle úřadů zemřelo nejméně osm lidí.

Zimní bouře paralyzovala USA. Úřady hlásí 22 mrtvých, zrušeny byly tisíce letů

Na takové případy reagoval svaz kardiologů, který varoval, že fyzická námaha při odklízení sněhu ve spojení s mrazy může vést k infarktům. Podchlazení pak zavinilo smrt více než dvou desítek lidí.

Monitorovací server PowerOutage.us ve středu večer SEČ uváděl, že bez proudu bylo přes 380 tisíc odběratelů. Nejvíce postižené zůstávají státy Tennessee a Mississippi. V obou je bez elektřiny přes 110 tisíc zákazníků.

VIDEO: „Je vzhůru nohama.“ Pád letounu v Maine zabil sedm lidí, jeden přežil

Zatímco se lidé vzpamatovávají z dopadů bouře Fern, meteorologové varují před novou zimní bouří. Sněžit by na východním pobřeží USA mohlo začít již v pátek. Podle NSW bouře zasáhne především Severní a Jižní Karolínu a také Virginii, s problémy se ale může potýkat celé východní pobřeží.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Čas dochází, varuje Trump Írán. Hrozí větší flotilou, než jakou poslal k Venezuele

Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12....

Americký prezident Donald Trump ve středu vyzval Írán, aby se vrátil k jednacímu stolu a uzavřel dohodu, v níž se zaváže, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. V opačném případě Teheránu pohrozil...

28. ledna 2026  15:40,  aktualizováno  21:17

Zimní bouře Fern si připsala už 62 mrtvých a dál pustoší USA. O víkendu udeří další

Lidé přecházejí ulici během sněžení na Times Square v New Yorku. (25. ledna...

Zimní bouře Fern si ve Spojených státech doposud vyžádala nejméně 62 obětí. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom...

28. ledna 2026  20:54

Schodek je v rozporu se zákonem, tvrdí Rozpočtová rada. Ministerstvo se ohradilo

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Považuje to za bezprecedentní situaci. V...

28. ledna 2026  15:08,  aktualizováno  20:53

Exministr Rakušan ani napodruhé neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny

Přímý přenos
Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních...

Poslanci v tajné volbě nezvolili předsedu STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny, i když neměl žádného protikandidáta. Neuspěl tak ani napodruhé, poprvé ve Sněmovně neuspěl před dvěma týdny....

28. ledna 2026,  aktualizováno  19:42

OBRAZEM: Africké Benátky v ohrožení. Na místě nigerijského slumu má být sídliště

Makoko

Slumové nigerijské městečko Makoko, jemuž se přezdívá africké Benátky, zažívá turbulentní časy. Místní vláda se rozhodla, že z bezpečnostních důvodů zbourá chatrče, které se nacházejí 100 až 250...

28. ledna 2026  19:41

Hamás za otevření Rafahu předá vedení technokratům spravujícím Pásmo Gazy

Letecká fotografie pořízená dronem ukazuje vysídlené Palestince vracející se do...

Hamás je připraven na úplné předání svého vedení do rukou nově ustanoveného technokratického výboru na správu Pásma Gazy. Uvedl to mluvčí palestinského teroristického hnutí Házim Kásim s tím, že trvá...

28. ledna 2026  19:29

Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru,...

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni...

28. ledna 2026  19:22

Ursula navlékla indické sako. Ukázala Trumpovi, že taky umí dělat byznys

Premium
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na vojenské přehlídce v...

Trumpova Amerika je příliš nevypočitatelná, a její dlouholetí spojenci proto usilovně hledají nové obchodní partnery. Zatímco Kanada se na osekání cel předběžně dohodla s Čínou, Evropa tento týden...

28. ledna 2026

USA propustily dva členy ruské posádky zadrženého tankeru, oznámila Moskva

Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)

Ruská diplomacie ve středu oznámila, že dva ruští členové posádky ropného tankeru Marinera, který začátkem ledna zadržely americké síly v severním Atlantiku, byli propuštěni a jsou na cestě do Ruska....

28. ledna 2026  18:39

GLOSA: Nový den, nová Trumpova diagnóza. Je užitečné, když vás občas mají za šílence?

Premium
Zleva slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, slovenský premiér Robert Fico,...

Po skoroválce USA s Evropany o Grónsko přišel nový trhák, duševní a neurologická diagnóza Donalda Trumpa. Naposledy měl zrovna alzheimera a také slovenský premiér Robert Fico říkal, že když ho onehdá...

28. ledna 2026

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Býk zranil dva dospělé a dítě. Ti mu přitom zrovna pomohli z nesnází

Býk Bohdan, který byl předlohou pro kovovou sochu v nadživotní velikosti od...

Složky zdravotnické záchranné služby a policie ve středu vyjížděly do Spáleného Poříčí na Plzeňsku, kde býk napadl a zranil tři lidi, z toho jedno dítě. Podle mluvčí plzeňské záchranné služby...

28. ledna 2026  17:45

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská po zvolení. (28. ledna 2026)

Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje Baránka a do čela poté odhlasovala dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou. Politik s pozastaveným...

28. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  17:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.