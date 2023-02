Americká inflace naživo. Ve vyděšených Spojených Státech ceny letí strmě vzhůru

Jsem také drobná podnikatelka, vlastním už 16 let soukromou uměleckou školu. Přežila jsem online výuku i skutečnost, kdy někteří zaměstnanci raději zůstali doma na tučné podpoře, než aby se vrátili do práce. Ještě loni v létě se mi dobře zaplnily letní kempy, děti byly nadšené, že se mohou opět vrátit do kolektivu, a vše vypadalo nadějně.

Od podzimu to ale začalo mírně pokulhávat a tento trend začíná velmi nenápadně, ale vytrvale nabývat na intenzitě.