USA schválily první zbraně pro Ukrajinu, za které už zaplatí spojenci z NATO

Autor: ,
  20:23
Spojené státy schválily první balíčky zbraní pro Ukrajinu za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Zbraně, které poprvé v rámci nového mechanismu zaplatí spojenecké země Severoatlantické aliance, by tak mohly být na Ukrajinu odeslány v blízké době.
Austrálie jako první spojenec USA otestovala americké přesné střely PrSM...

Austrálie jako první spojenec USA otestovala americké přesné střely PrSM (Precision Strike Missile). Raketu vypálila z raketometu HIMARS. (25. července 2025) | foto: Australské ministerstvo obrany

Austrálie jako první spojenec USA otestovala americké přesné střely PrSM...
Doněcká oblast. Příslušníci ukrajinské 30. mechanizované brigády pálí z...
Doněcká oblast. Příslušníci ukrajinské 30. mechanizované brigády pálí z...
Doněcká oblast. Příslušníci ukrajinské 30. mechanizované brigády pálí z...
35 fotografií

Náměstek ministra obrany Elbridge Colby podle zdrojů agentury schválil až dvě dodávky v hodnotě 500 milionů dolarů (10,2 miliardy Kč) za každou z nich. Kdy přesně by mohly být odeslány, Reuters neuvádí. Ukrajina, která se od února 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, je na dodávkách západní zbrojní techniky stále do značné míry závislá.

Poprvé je přitom podle Reuters využit alianční program prioritních nákupů pro Ukrajinu (PURL), jehož prostřednictvím evropští spojenci platí za jednotlivé dodávky zbraní, které Ukrajina přednostně potřebuje.

Zvládne to Evropa bez USA? Armádní rozvod by bolel, bez obětí to nepůjde

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovině srpna uvedl, že se Ukrajině dosud podařilo zajistit 1,5 miliardy dolarů (31,4 miliardy Kč) v rámci této iniciativy. Celková hodnota pomoci, kterou chce NATO tímto způsobem pro Ukrajinu zabezpečit, je asi deset miliard eur (243 miliard Kč).

Vojenská pomoc by podle představ NATO měla na Ukrajinu putovat ve zhruba dvou desítkách dodávek, každá v hodnotě přibližně 500 milionů eur. Obsahovat mají vojenskou techniku, kterou nejsou evropské země schopny dodávat v takovém množství a tak rychle jako Spojené státy. Půjde například o protivzdušnou obranu či munici.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

USA schválily první zbraně pro Ukrajinu, za které už zaplatí spojenci z NATO

Spojené státy schválily první balíčky zbraní pro Ukrajinu za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Zbraně, které poprvé v rámci nového mechanismu zaplatí spojenecké země Severoatlantické aliance, by tak...

16. září 2025  20:23

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

16. září 2025

S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Zatímco Donald Trump dál tančí diplomatické tango s Vladimirem Putinem, ukrajinští vojáci na frontě se pokoušejí zastavit ruský tlak. „My svou zemi nikomu nedáme. Vojáci to vědí, lidé to vědí. A i...

16. září 2025

„Přiznali vinu.“ Lukašenko omilostnil 25 lidí, jsou mezi nimi i političtí vězni

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko podepsal výnos o udělení milosti 25 vězňům, oznámila v úterý Lukašenkova kancelář. Mezi omilostněními jsou i političtí vězni, ale přesný počet ještě...

16. září 2025  19:50

Do penze v 63 letech, neutralita Česka, hromadný odchod z EU, slibuje Stačilo!

Hnutí Stačilo! zveřejnilo svůj volební program. Vyhlašuje v něm, že chce neutralitu České republiky. „Abychom mohli začít, je potřeba nejdříve uklidit nepořádek po vládě Petra Fialy. Proto prvním...

16. září 2025  16:12,  aktualizováno  19:30

Ne ruský dron, dům na východě země zničila střela z naší stíhačky, píší v Polsku

Ruské drony, které minulý týden pronikly na území Polska, nezpůsobily větší škody. Jako výjimka byl uváděn dům v obci Wyryki na východě země. Polský deník Rzeczpospolita ovšem nyní přišel s tvrzením,...

16. září 2025  15:43,  aktualizováno  19:30

OBRAZEM: Rekord o největší porci rýže málem zmařil rozlomený hrnec

Nigerijská kuchařka překonala světový rekord ve vaření největšího hrnce rýže jollof. Obří hrnec se v jednu chvíli rozbil, když ho zvedal jeřáb, aby mohl být zvážen. Jedna strana se prohnula a...

16. září 2025  19:17

Mladíci močili do vývaru. Tisíce hostů restaurace v Číně mají nárok na odškodné

Přes čtyři tisíce zákazníků šanghajské restaurace má nárok na odškodnění kvůli tomu, že dva 17letí mladíci v únoru namočili do hrnce s vývarem. Tito mladí muži musí zaplatit 2,2 milionu jüanů (přes...

16. září 2025  19:07

Brno jako oáza klidu. Souběžné mítinky dvou největších rivalů byly bez incidentů

Za premiérem Petrem Fialou (ODS) a jeho hlavním vyzyvatelem ve sněmovních volbách Andrejem Babišem (ANO) v úterý na mítinky v Brně přišli hlavně jejich příznivci, obě akce se tak odehrály v klidu....

16. září 2025  19:03

Ve skutečnosti jsme zlikvidovali tři. Spojené státy zasáhly další venezuelskou loď

Americké jednotky v pondělí podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog. Tři z nich přišli o život, napsal prezident na sociální síti Truth...

16. září 2025  12:16,  aktualizováno  19:02

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Ideologický motiv nestačí. Vražda šéfa pojišťovny není terorismus, rozhodl soud

Newyorský soudce v úterý zamítl obvinění Luigiho Mangioneho z terorismu v případu loňské vraždy šéfa jedné z největších amerických zdravotních pojišťoven UnitedHealthcare (UHC) Briana Thompsona....

16. září 2025  18:58

Pevnost Česko! SPD slibuje vojáky na hranicích, billboard opisuje ve Španělsku

Hnutí SPD spustilo novou billboardovou kampaň Pevnost Česko. Dominují mu dvě ženy - jedna zahalená nikábem a doplněná logy ODS, STAN a Pirátů, druhá je plavovlasá v tílku a s logem SPD. Konfrontační...

16. září 2025  16:03,  aktualizováno  18:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.