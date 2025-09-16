USA schválily první zbraně pro Ukrajinu, za které už zaplatí spojenci z NATO

Náměstek ministra obrany Elbridge Colby podle zdrojů agentury schválil až dvě dodávky v hodnotě 500 milionů dolarů (10,2 miliardy Kč) za každou z nich. Kdy přesně by mohly být odeslány, Reuters neuvádí. Ukrajina, která se od února 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, je na dodávkách západní zbrojní techniky stále do značné míry závislá.
Poprvé je přitom podle Reuters využit alianční program prioritních nákupů pro Ukrajinu (PURL), jehož prostřednictvím evropští spojenci platí za jednotlivé dodávky zbraní, které Ukrajina přednostně potřebuje.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovině srpna uvedl, že se Ukrajině dosud podařilo zajistit 1,5 miliardy dolarů (31,4 miliardy Kč) v rámci této iniciativy. Celková hodnota pomoci, kterou chce NATO tímto způsobem pro Ukrajinu zabezpečit, je asi deset miliard eur (243 miliard Kč).
Vojenská pomoc by podle představ NATO měla na Ukrajinu putovat ve zhruba dvou desítkách dodávek, každá v hodnotě přibližně 500 milionů eur. Obsahovat mají vojenskou techniku, kterou nejsou evropské země schopny dodávat v takovém množství a tak rychle jako Spojené státy. Půjde například o protivzdušnou obranu či munici.