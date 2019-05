Policie v Los Angeles prověřila anonymní tip, v domě objevila tisíc zbraní

Losangeleské policejní oddělení oznámilo jeden z největších nálezů nelegálně držených zbraní ve své historii . Uvnitř luxusního sídla nedaleko čtvrti Bel-Air objevili přibližně tisíc různých zbraní, které jejich majitel ukryl všude po domě.



„Za celou svou jednatřicetiletou kariéru jsem neviděl tolik zbraní. Tak obrovský arzenál v rezidenci jako je tato, to je něco neuvěřitelného,“ uvedl poručík Chris Ramirez, který na místě zasahoval.

Mezi zabavenými kusy jsou podle listu LA Times například automatické armádní zbraně, samopaly Thompson z období druhé světové války, revolvery magnum, pušky se složitě vyřezávanými pažbami nebo samopaly UZI opatřené tlumiči. Třicítce policistů trvalo dvanáct hodin, než z domu vynosili všechny zbraně.

Dům podle místních úřadů patří realitní makléřce Cynthii Beckové z Los Angeles, která má tři dcery ze vztahu s Gordonem Gettym - synem ropného magnata J. Paula Gettyho. Proč bylo v domě tolik zbraní, však policisté zatím netuší. Jasné není ani to, jestli má Becková se zbraněmí co do činění.

Over 1,000 firearms & one person arrested for 30600(a) PC, in one of the largest recoveries in LAPD history. How did this happen?



The LAPD & ATF received info that a person was selling & manufacturing illegal firearms, which led to a search warrant in a Holmby Hills residence.

Při razii zadržela policie uvnitř sedmapadesátiletého Girarda Saenze, který je podezřelý z porušení amerických zákonů zapovídajících výrobu, distribuci nebo prodej útočných pušek a jiných střelných zbraní. Ačkoli policie neupřesnila jeho vazby na Beckovou, podle LA Times byl jejím dlouholetým společníkem a licencovaným stavbyvedoucím s pětadvacetiletou kariérou.



Policie muže zadržela na několik hodin, poté zaplatil kauci ve výši 50 000 dolarů (1,2 milionu korun) a byl propuštěn. Luxusní dům se nachází v oblasti známé jako Holmby Hills a je nedaleko luxusního sídla zesnulého Hugha Hefnera nebo haciendy zpěvačky Beyoncé a rappera Jay-Z.

Policisté se do domu vypravili poté, co ráno obdrželi anonymní tip. „Šli se tam jen podívat a objevili přes tisícovku zbraní všech značek, modelů a kalibrů. Zbraně se nacházely na různých místech v domě. Na místě jsme našli také hory střeliva,“ uzavřel Ramirez pro list The Guardian.