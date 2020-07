Bílí i černí se v USA kvůli protestům ozbrojují. Musíme se chránit, říkají

FBI během června uskutečnila více než 3,9 milionů bezpečnostních prověrek (background checks), které zájemci o koupi zbraně musejí podstoupit, aby se zjistilo, zda nemají záznam v trestním rejstříku nebo psychologické obtíže.

Jedná se o největší měsíční počet od roku 1998, kdy FBI začala tento typ údajů shromažďovat. Pro srovnání – v roce 2019 provedla 2,3 milionů bezpečnostních prověrek.

Dosavadní rekord padl v březnu, kdy FBI uskutečnila 3,7 milionů prověrek. Vysoká čísla souvisela s plným vypuknutím koronavirové krize v USA. Američané v obavě z kolapsu společnosti skupovali zbraně ve velkém a byli ochotni stát v dlouhým frontách před prodejnami.

Současný nárůst lze taktéž přisoudit stále trvajícím obavám, že opatření proti pandemii povedou k nárůstu zločinu a násilnosti. Zároveň k němu ale došlo v době, kdy ulice USA zachvátily masivní protesty proti policejnímu násilí.



Demonstrace jsou doprovázeny ničením a rabováním obchodů. Přesto se množí hlasy požadující nižší příspěvky policii. V Minneapolisu ani bezprecedentní vlna násilností neodradila radní, aby ustoupily od svého záměru zrušit místní policejní oddělení. Někteří místní se proto bojí, že zůstanou vydáni napospas násilníkům.

Máme strach, přiznávají Američané

Američané hledají způsob, jak se ochránit sami. „V současné době nikdy nevíte, co se může stát,“ odůvodňuje koupi zbraně Angel Rambertová. Během nepokojů v Atlantě byl vyloupen obchod telekomunikační společnosti AT&T, jenž se nachází naproti jejímu bytu.

O zbraně mají zájem i Afroameričané, kteří mají strach, že současná vyhrocená situace povede k útokům na černošskou komunitu ze strany krajně pravicových milicí. Někteří přiznávají, že se obávají nejen toho, že je policie nebude chránit, ale mají strach i z ní samotné.

„Už osm let bojuji ve svém státě za regulaci zbraní,“ říká na videu zveřejněném v názorové rubrice listu The New York Times Kat Traylorová, černošská radní města Aurora v Coloradu. „Bez ohledu na to, kdo byl v úřadu, se pro černé a hnědě komunity nic neměnilo. A pak jsem si to uvědomila. Do doby, než budeme mít legislativu a všichni špatní lidé budou beze zbraní, zbraně potřebujeme.“

Ve videu řada černošských aktivistů vyzývá Afroameričany, ať si „jdou koupit zbraň“ a „ozbrojí se“, protože „my všichni lidé černé barvy pleti potřebujeme zbraně, abychom sami sebe ochránili.“

„Občanské nepokoje, rabování a výzvy k snížení příspěvků policie jsou nepochybně motivační faktory, proč tento trend (prodeje zbraní) narůstá,“ řekl stanici Sky News Mark Oliva, ředitel pro veřejné záležitosti organizace The National Shooting Sports Foundation, která reprezentuje výrobce zbraní.



NSSF odhaduje, že 40 procent těch, kdo se nyní pokouší si pořídit zbraň, ji předtím nevlastnilo. „Američané se oprávněně obávají o svoji osobní bezpečnost,“ dodává Oliva. Podporovatelé regulace zbraní viní výrobce a prodejce zbraní, že cíleně živí strach Američanů, aby měli větší zisky.

Stanice CNN podotýká, že FBI obvykle registruje vyšší míru bezpečnostních prověrek po tragických událostech. Federální úřady například zaznamenaly 39procentní nárůst bezpečnostních prověrek po střelbě na základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu či 48procentní nárůst po teroristickém útoku v San Bernardinu v Kalifornii.

