Trumpova vláda chce zavírat konzuláty v západní Evropě, může to uškodit CIA

Americké ministerstvo zahraničí plánuje do léta uzavřít desítku konzulátů, hlavně v západní Evropě, napsal list The New York Times (NYT) s odvoláním na tři nejmenované pracovníky ministerstva, obeznámené s kolujícím návrhem. Ministerstvo se podle deníku také chystá propustit mnoho místních zaměstnanců pracujících pro americké zastupitelské úřady.