Měsíce sledování, Biden zkoumal model domu. Zavahrího zabil úder na míru

Terorističtí vůdci zlikvidovaní americkými silami Abú Músá Zarkáví - Blízký spolupracovník Usámy bin Ládina byl zabit 7. června 2006 při americkém náletu na dům ve vesnici Hibhíb. Šéf irácké větve teroristické sítě Al-Káida, kterému bylo 39 let, patřil k nejhledanějším teroristům, jeho buňka se hlásila k řadě únosů a vražd provedených v Iráku po pádu Saddáma Husajna. Zarkávímu se také přičítaly vraždy dvou rukojmí ze Spojených států. Usáma bin Ládin - Zakladatel teroristické sítě Al-Káida se po útocích z 11. září 2001 a invazi do Afghánistánu téměř deset let skrýval. Saúdskoarabského „krále teroru“ vinili z řady útoků po celém světě již od roku 1998 a stejně dlouho se jej pokoušely najít západní bezpečnostní složky. Čtyřiapadesátiletý bin Ládin byl zabit 2. května 2011 při akci amerického komanda v Abbottábádu poblíž Islámábádu. Jeho mrtvé tělo bylo vhozeno do Arabského moře z paluby americké letadlové lodě Carl Vinson. Anwar al-Awlaki - Radikální muslimský kazatel a americký občan byl šéfem jemenské odnože organizace Al-Káida, o likvidaci čtyřicetiletého teroristy se postaral 30. září 2011 americký bezpilotní letoun při náletu asi 140 kilometrů východně od metropole Saná. Americká rozvědka jej považovala za výkonného šiřitele ideologie teroristů. Abú Bakr Bagdádí - Vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) zemřel v noci na 26. října 2019 při dvouhodinové operaci amerického komanda na severozápadě Sýrie. Podle amerického ministra obrany vojáci během akce vyzývali Bagdádího (48), aby se vzdal, on ale odmítl. V tunelu, kam utekl, nakonec odpálil výbušninu. Smrt nejhledanějšího muže světa, o jehož zabití se několikrát spekulovalo už dříve, potvrdily testy DNA. Jeho ostatky byly pohřbeny do moře. Kásem Solejmání - Dvaašedesátiletý velitel elitních íránských jednotek Kuds byl zabit 3. ledna 2020 při americkém raketovém útoku bezpilotního letounu na letiště v iráckém Bagdádu. Vlivný generál, kterého Washington zařadil na seznam teroristů, velel od roku 1998 jednotkám Kuds (součást revolučních gard), dohlížel na íránský jaderný program a byl považován za architekta strategie takzvaných zástupných válek, kdy Teherán namísto přímého angažmá ve vojenských konfliktech využívá spřátelených milicí k prosazování vlastních zájmů v širším blízkovýchodním regionu. Abú Ibráhím Hášimí Kurajší - Pětačtyřicetiletý Iráčan, který se v říjnu 2019 stal po zabití dosavadního šéfa IS Bagdádího lídrem Islámského státu. Po pádu režimu Saddáma Husajna se připojil k Al-Káidě. Byl několikrát vězněn a v roce 2014 se přidal k IS a byl jedním z hlavních strůjců masakrů příslušníků jezídské menšiny v Sindžáru. V roce 2020 prohlásil, že IS zahajuje další etapu své existence a zaměří se na boj proti Izraeli. Kurajší se odpálil letos 3. února spolu s dalšími členy své rodiny při razii amerických speciálních sil ve městě Atma v severní Sýrii. Máhir Aghál - Lídr IS v Sýrii byl zabit letos 12. července pomocí amerického dronu v severozápadní Sýrii nedaleko hranice s Tureckem. Aghál patřil podle agentury Reuters k pěti nejvýše postaveným představitelům IS v zemi.