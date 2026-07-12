USA zasáhly 140 vojenských cílů v Íránu, Teherán útočil na sousedy

"Americké síly zasáhly přibližně 140 íránských vojenských cílů přesnou municí odpálenou pozemními i námořními stíhacími letouny, drony a námořními plavidly. Mezi cíle patřily íránské raketové a dronové základny, námořní kapacity, sklady munice, komunikační sítě a místa ostrahy pobřeží," uvedlo velitelství amerických sil.
Dodalo, že za tři noci úderů v tomto týdnu zasáhly americké síly na pokyn "vrchního velitele" více než 300 cílů, aby omezily schopnost Íránu útočit na civilní námořníky a obchodní plavidla proplouvající průlivem.
"Tranzit obchodních plavidel tímto životně důležitým mezinárodním námořním koridorem pokračuje. Od začátku května americké síly pomohly úspěšné plavbě více než 800 obchodních plavidel a 400 milionům barelů ropy Hormuzským průlivem, tvrdí CENTCOM.
Íránským útokům čelily Spojené arabské emiráty, v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před nálety a ozbrojené síly Kuvajtu oznámily, že protivzdušná obrana právě odráží vzdušný útok, uvedly tiskové agentury.
Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje. Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou.
Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a další vrcholné činitele íránského režimu. Horkou fázi bojů ukončil podpis memoranda, které se po dalších jednáních mělo stát základem trvalé mírové dohody.