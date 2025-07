Direktiva přímo z Bílého domu nakazuje pracovníkům ministerstva spravedlnosti větší tlak na zbavení občanství u přistěhovalců, kteří jakýmkoli způsobem porušují zákon. Primárně by podle zdrojů CNN mělo jít o členy drogových kartelů, gangů i lidi stíhané kvůli podvodům. Podle mnohých expertů však hrozí zneužití legislativy i v případech, kdy naturalizovaní Američané spáchají drobné přestupky.

„Politizace tématu občanství je něčím, co mě opravdu děsí. Vůbec to nejde dohromady s naším demokratickým systémem,“ popisuje Cassandra Burke Robertsonová, profesorka práva z Case Western Reserve University v Ohiu.

Zákonodárci se chtějí opřít o ještě donedávna přehlížený zákon, jehož počátky leží v dobách mccarthismu. Hlavní motivací k jeho vzniku byl hon na stoupence komunismu, v praxi však sloužil spíše pro vyhošťování válečných zločinců z druhé světové války, zejména nacistů, kteří v Americe získali občanství. V roce 1979 ministerstvo spravedlnosti založilo speciální jednotku, mezi lety 1994 až 2010 ji vedl Eli Rosenbaum, ten ve funkci zbavil občanství a vyhostil více než sto lidí.

Zákon jednorázově využili i představitelé demokratické administrativy. Během vlády Baracka Obamy cílili na naturalizované občany, kteří při udělení občanství vystupovali pod falešnou identitou. V roce 2022 se dokonce do akce vrátil i Rosenbaum s úkolem identifikovat Rusy s americkým občanstvím, kteří přispěli k válečným zločinům na Ukrajině.

Trump by rád platnost legislativy rozšířil na co největší počet naturalizovaných Američanů. Už během svého prvního funkčního období se na ministerstvu spravedlnosti pokoušel vytvořit speciální oddělení, jeho snahy však po nástupu do Bílého domu zarazil Joe Biden. Od návratu do prezidentského úřadu se republikánský prezident snaží redefinovat americkou imigrační politiku. Do zatýkání a vyhošťování zapojuje řadu federálních agentur včetně FBI. Aktuální pokyny jeho administrativy velí k využití práva na denaturalizaci ve všech případech, kde to umožňuje ústava.

Aligátoří Alcatraz a odpor u soudu

Ne všechny Trumpovy kroky v otázkách migrace však jdou hladce. Ve středu federální soudce Randolph Moss uvedl, že lednové pozastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem, které Trump vyhlásil v rámci exekutivního příkazu, je nezákonné. Americký prezident 20. ledna oznámil, že situace na jižní hranici představuje invazi do Ameriky a pozastavuje fyzický vstup migrantů a jejich možnost žádat o azyl či jinou humanitární ochranu, dokud nerozhodne, že tato invaze skončila.

Soudce však nyní argumentuje, že Trumpova proklamace překročila jeho výkonnou pravomoc, a nařízení zablokoval s platností od 16. července. Poskytl tak Trumpově administrativě dostatek času na odvolání.

Moss ve svém obsáhlém stanovisku mimo jiné napsal, že ústava ani imigrační zákony neposkytují prezidentovi mimoústavní a mimo regulatorní režim pro repatriaci nebo vyhoštění lidí ze Spojených států, aniž by měli možnost požádat o azyl nebo jinou humanitární ochranu.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti na rozhodnutí bezprostředně nereagovalo, nicméně je pravděpodobné, že se administrativa odvolá. Trump a jeho poradci opakovaně napadají rozhodnutí soudů, která blokují prezidentovu politiku, a tvrdí, že soudy překračují své pravomoci.

Mediálně vděčným krokem v uplynulých dnech bylo otevření nového detenčního zařízení pro migranty na Floridě. Komplex přezdívaný Aligátoří Alcatraz pojme na 1 000 přistěhovalců bez dokladů, kteří tam budou zadržováni ve velkých stanech běžně používaných při přírodních katastrofách.

„Mají hodně bodyguardů, hodně policajtů ve formě aligátorů. Nemusíte jim tolik platit. Ale nechtěl bych dlouho utíkat v Everglades. Udrží to lidi tam, kde mají být,“ řekl Trump novinářům během návštěvy centra. Floridský guvernér Ron DeSantis prohlásil, že zařízení bude inspirovat migranty, kteří jsou v USA nelegálně, aby se sami deportovali.